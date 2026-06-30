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NOVELAS

Pedro se casa com Bruna em Quem Ama Cuida? Veja próxima fase da novela

Nova investida da personagem acontece antes da passagem de tempo

Beatriz Santos
Por
Cena de Quem Ama Cuida
Cena de Quem Ama Cuida - Foto: Divulgação

A reta final da primeira fase de Quem Ama Cuida promete mexer com o público. Mesmo após ouvir de Pedro (Chay Suede) que não existe mais qualquer possibilidade de reconciliação, Bruna (Fernanda Marques) decidirá fazer uma última tentativa para reconquistar o ex-namorado.

A iniciativa culminará em um beijo inesperado, justamente às vésperas da passagem de seis anos que dará início à nova etapa da novela.

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A cena reacende uma das principais dúvidas entre os telespectadores: será que o casal ainda tem chance de ficar junto? Por enquanto, a Globo mantém o desfecho sob sigilo.

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Bruna acredita que ainda pode reconquistar Pedro

Convencida de que Adriana (Leticia Colin) não representa mais um obstáculo, Bruna voltará a acreditar que conseguirá reconstruir sua história com Pedro.

A filha de Carmita (Deborah Evelyn), inclusive, confidenciará a Gilda (Cecilia Beraba) que considera apenas uma questão de tempo até conquistar novamente o advogado. A esperança da jovem, porém, não será compartilhada pelo ex-companheiro.

Pedro mantém sentimento por Adriana

Apesar da insistência de Bruna, Pedro deixará claro que sua decisão não mudou. Durante uma conversa decisiva, ele descartará qualquer possibilidade de retomar o antigo relacionamento e reforçará que continua apaixonado por Adriana.

Nem mesmo a prisão da fisioterapeuta será suficiente para diminuir os sentimentos do advogado, que seguirá fiel ao amor que sente pela protagonista injustiçada.

Beijo inesperado muda o clima antes da nova fase

Mesmo diante da rejeição, Bruna resolverá agir. Ao perceber que Pedro enfrenta uma série de problemas familiares e jurídicos, ela interpretará o momento como uma oportunidade para se aproximar e o surpreenderá com um beijo apaixonado.

A sequência, no entanto, não significa que os dois voltarão a formar um casal. Pelo contrário, ela servirá para aumentar o suspense sobre os rumos da trama pouco antes da passagem de seis anos.

Futuro do casal segue cercado de mistério

Com a chegada da segunda fase, Adriana deixará a prisão determinada a buscar vingança contra seus inimigos. Já o destino amoroso de Pedro permanece em segredo.

Até o momento, a Globo não revelou se o advogado continuará esperando Adriana, se reconstruirá a vida ao lado de outra mulher ou se Bruna finalmente conseguirá uma nova oportunidade com o antigo namorado.

O mistério faz parte da estratégia da emissora para preservar as principais reviravoltas da nova fase da novela, cuja divulgação deve ganhar força apenas após o encerramento da Copa do Mundo, em 19 de julho.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo, tem direção artística de Amora Mautner e está prevista para permanecer no ar até janeiro de 2027.

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