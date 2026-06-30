Pedro se casa com Bruna em Quem Ama Cuida? Veja próxima fase da novela

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A reta final da primeira fase de Quem Ama Cuida promete mexer com o público. Mesmo após ouvir de Pedro (Chay Suede) que não existe mais qualquer possibilidade de reconciliação, Bruna (Fernanda Marques) decidirá fazer uma última tentativa para reconquistar o ex-namorado.

A iniciativa culminará em um beijo inesperado, justamente às vésperas da passagem de seis anos que dará início à nova etapa da novela.

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A cena reacende uma das principais dúvidas entre os telespectadores: será que o casal ainda tem chance de ficar junto? Por enquanto, a Globo mantém o desfecho sob sigilo.

Bruna acredita que ainda pode reconquistar Pedro

Convencida de que Adriana (Leticia Colin) não representa mais um obstáculo, Bruna voltará a acreditar que conseguirá reconstruir sua história com Pedro.

A filha de Carmita (Deborah Evelyn), inclusive, confidenciará a Gilda (Cecilia Beraba) que considera apenas uma questão de tempo até conquistar novamente o advogado. A esperança da jovem, porém, não será compartilhada pelo ex-companheiro.

Pedro mantém sentimento por Adriana

Apesar da insistência de Bruna, Pedro deixará claro que sua decisão não mudou. Durante uma conversa decisiva, ele descartará qualquer possibilidade de retomar o antigo relacionamento e reforçará que continua apaixonado por Adriana.

Nem mesmo a prisão da fisioterapeuta será suficiente para diminuir os sentimentos do advogado, que seguirá fiel ao amor que sente pela protagonista injustiçada.

Beijo inesperado muda o clima antes da nova fase

Mesmo diante da rejeição, Bruna resolverá agir. Ao perceber que Pedro enfrenta uma série de problemas familiares e jurídicos, ela interpretará o momento como uma oportunidade para se aproximar e o surpreenderá com um beijo apaixonado.

A sequência, no entanto, não significa que os dois voltarão a formar um casal. Pelo contrário, ela servirá para aumentar o suspense sobre os rumos da trama pouco antes da passagem de seis anos.

Futuro do casal segue cercado de mistério

Com a chegada da segunda fase, Adriana deixará a prisão determinada a buscar vingança contra seus inimigos. Já o destino amoroso de Pedro permanece em segredo.

Até o momento, a Globo não revelou se o advogado continuará esperando Adriana, se reconstruirá a vida ao lado de outra mulher ou se Bruna finalmente conseguirá uma nova oportunidade com o antigo namorado.

O mistério faz parte da estratégia da emissora para preservar as principais reviravoltas da nova fase da novela, cuja divulgação deve ganhar força apenas após o encerramento da Copa do Mundo, em 19 de julho.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo, tem direção artística de Amora Mautner e está prevista para permanecer no ar até janeiro de 2027.