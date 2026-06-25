Virginia dá dor de cabeça à Globo e é retirada de programa

A participação de Virginia Fonseca no Domingão com Huck não rendeu os frutos esperados pela TV Globo. A emissora decidiu dar fim ao quadro “Diário de Virginia”, onde a influenciadora exibia os bastidores luxuosos da Copa do Mundo 2026, contando sua experiência nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Leo Dias, a decisão foi tomada pela direção da atração dominical após uma análise do quadro, que é avaliado semanalmente. A ideia é reduzir cada vez mais o tempo de tela da loira nos episódios já gravados e depois cancelar a participação.

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Quem assume o comando da cobertura do campeonato mundial é Luciano Huck, apresentador do “Domingão”. Ele ficará responsável por mostrar os bastidores reais e realizar entrevistas com os craques da Seleção Brasileira, começando com Vini Jr, ex-namorado (ou seria atual?) de Virginia.

Críticas e baixa adesão do público

Nos Estados Unidos desde o dia 7 de junho para gravar o quadro, Virginia tem recebido duras críticas do público e de jornalistas sobre sua performance na TV Globo. A influenciadora chegou a receber R$ 40 mil para custear seus gastos durante as filmagens.

Segundo dados obtidos pelo portal Notícias da TV, a chegada de Virginia na emissora resultou em uma queda de audiência nas últimas semanas. No dia 14 de junho, a primeira parte do Domingão, registrou média de apenas 10,7 pontos na Grande São Paulo e 9,8 pontos na semana seguinte.

A estreia da famosa também foi criticada na avaliação publicada pela coluna Play, do O Globo, “Primeiro, ela se impressionou com um rato no metrô de Nova York. Depois, pediu para um amigo imitar uma baguete. Por fim, deu gritinhos ao se molhar durante um passeio de lancha”, escreveu a jornalista.

O somatório dos fatos teria pesado na decisão da direção da Globo em cancelar o quadro, que era visto como promissor devido ao sucesso do programa semanal de Virginia no SBT, sua antiga emissora.

Entretanto, as portas não estão totalmente fechadas para a ex-mulher do cantor Zé Felipe. Fontes alegaram que a direção do programa não descarta participações futuras da influenciadora em outros períodos.