Cachorro “come” equipamento de repórter em programa ao vivo

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Uma repórter foi surpreendida por um cachorro caramelo durante a gravação de uma passagem do Jornal do Meio-Dia na TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás. O animal abocanhou o ponto eletrônico da jornalista ao vivo, após o equipamento cair no chão.

“O cachorro vai comer meu ponto, gente! Solta bebê! Eu preciso dele pra continuar a transmissão”, brincou Luciana Finholdt durante o ocorrido, que aconteceu na Festa do Divino Pai Eterno em Trindade (GO), nesta sexta-feira, 3.

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Luciana precisou ser ajudada por populares que estavam no local, para retirar o equipamento da boca do cachorro antes que ele engolisse e ela perdesse o contato direto com a equipe do estúdio do programa.

A cena acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que se divertiram com a situação. “Minha preocupação é o Caramelo comer isso, o ponto dela que se dane”, disparou um. “Que sufoco”, comentou outra, com a mensagem seguida de emojis de risada.