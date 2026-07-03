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DENÚNCIA

Apresentador da Globo é processado por idosa após anúncio de empresa

O famoso foi denunciado por uma idosa aposentada

Franciely Gomes
Por
Rodrigo Faro voltou a trabalhar na TV Globo recentemente
Rodrigo Faro voltou a trabalhar na TV Globo recentemente - Foto: Reprodução | TV Globo

Rodrigo Faro se envolveu em uma batalha judicial com uma idosa. O apresentador da TV Globo foi processado pela aposentada após divulgar uma empresa do setor financeiro em suas redes sociais.

No documento, a vítima alega que sofreu um prejuízo financeiro após contratar a companhia divulgada por Faro, que realiza serviços de renegociação e revisão de financiamentos de veículos.

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A aposentada, que não teve sua identidade revelada publicamente, alega que buscava reduzir o valor das parcelas de seu carro, mas não recebeu o suporte esperado para a negociação junto à instituição financeira responsável pelo contrato.

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Logo após, seu veículo acabou sendo alvo de um processo de busca e apreensão, o que fez com ela abrisse o processo contra a empresa e contra o apresentador, que passou uma falsa credibilidade ao divulgar os serviços.

Na ação, os advogados dela pedem o ressarcimento dos valores desembolsados durante a contratação dos serviços, e uma indenização por danos morais, o que totaliza o montante de R$ 36 mil.

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Tags

apresentador da Globo processo Rodrigo Faro

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