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Pai de Neymar revela hábito do atleta antes dos jogos

Neymar é dos possíveis nomes para entrar em campo neste domingo, 5

Franciely Gomes
Por
Neymar Jr. posando ao lado do pai
Neymar Jr. posando ao lado do pai - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar Pai está animado com a possibilidade de ver seu filho, Neymar Jr, em campo pela Seleção Brasileira neste domingo, 5. Em seu perfil do Instagram, o empresário prestou uma homenagem ao atleta e revelou um hábito dele antes dos jogos.

“Meu filho está com 33 anos e ainda escuta o pai. Eu tenho orgulho disso. Até hoje a gente ora junto. Uma hora e meia antes do jogo, ele me liga e a gente continua orando junto”, contou ele.

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“Nós estamos no terceiro ciclo da carreira do Neymar e nós estamos falando da sua última dança. O sonho dele é realmente jogar futebol. Sem a permissão de Deus, nada seria possível. Disso eu tenho certeza absoluta!”, completou.

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Um post compartilhado por Neymar Pai (@neymarpai_)

Por fim, Neymar usou uma passagem bíblica para exaltar o craque do Santos, desejando boa sorte para ele e para o Brasil, que enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

“Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor' — Salmos 27:14. Aproveite cada momento. Boa sorte, filho! Boa sorte, Brasil! Que Deus os abençoe e os proteja!”.

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copa do mundo neymar Neymar Jr

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