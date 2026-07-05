DÉJÀ-VU?
Vini Jr. reencontra lateral noruguês que já tomou "baile" na Champions
Ryerson destaque na Bundesliga na última temporada, mas acumula retrospecto ruim contra o brasileiro
Craque da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano, Vinícius Júnior pode rememorar boas lembranças durante o confronto contra a Noruega pela Copa do Mundo 2026 na tarde deste domingo, 5. Isso acontece porque a estrela do Real Madrid já deu dor de cabeça ao lateral-direito norueguês, Ryerson, que atua pelo Borussia Dortmund, quando os dois se enfrentaram na Champions League.
Na primeira ocasião, os merengues venceram o campeonato após vencer o clube alemão por 2x0na final, com gol decisivo de Vini Jr. Ryerson foi um dos nomes lembrados ao final da partida por ter sofrido com uma atuação de gala do craque brasileiro, que foi eleito o melhor jogador da Champions League na temporada.
A partida de 2024 não foi a única ocasião em que Vinícius se destacou sobre o setor ocupado por Ryerson. No último jogo em que os dois se enfrentaram, válido pela Champions 2024/2025, o confronto acabou em 5x2 para o Real Madrid, com brasileiro marcando hat-trick (três gols) e sendo eleito o melhor em campo.
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Recuperação
Em um cenário ainda mais favorável ao Brasil, Ryerson ainda não está em 100% de suas condições físicas para o jogo deste domingo. O lateral, que na temporada atual foi destaque na Bundesliga, se machucou no jogo contra Senegal, no segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo.
Na última partida da Noruega, contra a Costa do Marfim, pelos 16 avos de final, Ryerson não entrou em campo e ficou os 90 minutos no banco. O jogo terminou em 2x1 para os noruegueses, com gol salvador de Haaland aos 86 minutos.
Tabu
Para avançar às quartas de final, o Brasil precisa superar um tabu histórico. A Noruega é a única seleção da história que pode se gabar de nunca ter sido derrotada pela Amarelinha. Ao todo, a Seleção Brasileira enfrentou os noruegueses quatro vezes e ainda não conseguiu vencer.
O retrospecto do confronto registra dois empates e duas derrotas, incluindo um revés em Copa do Mundo. Em 1998, no Mundial disputado na França, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, ainda na fase de grupos da competição.
Onde assistir?
A partida entre Brasil e Noruega, prevista para às 17h, será transmitida pela TV Globo, Sportv, GeTV, ge.globo, SBT e CazéTV.