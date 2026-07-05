FOLARIN BALOGUN LIBERADO
Árbitro brasileiro expulsa atacante dos EUA, mas FIFA suspende punição
Balogun foi expulso por Raphael Claus no jogo contra a Bósnia, mas o cartão vermelho foi cancelado
Em uma decisão de bastidores que altera o panorama das oitavas de final da Copa do Mundo, a FIFA suspendeu a execução da punição automática de Folarin Balogun. O atacante dos Estados Unidos está confirmado para o confronto decisivo contra a Bélgica, nesta segunda, 06.
O caso, que gerou debate desde o apito final de Raphael Claus no duelo contra a Bósnia, teve um desfecho favorável à seleção americana. Após análise dos órgãos judiciais da entidade, o Comitê Disciplinar optou por aplicar a prerrogativa prevista no artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, permitindo que o jogador entre em campo enquanto a punição entra em período de prova.
Entenda a decisão baseada no artigo 27
Diferente de uma anulação arbitral, o Artigo 27 confere à FIFA o poder de suspender a execução de uma medida disciplinar. Na prática:
- Suspensão da execução: a suspensão de um jogo imposta pelo cartão vermelho foi pausada.
- Período de prova: o atleta cumprirá um período probatório de um ano.
- Cláusula de reincidência: caso Balogun cometa uma infração similar durante este período, a suspensão original será somada a eventuais novas sanções.
O impacto técnico para EUA vs. Bélgica
A liberação de Balogun é um trunfo estratégico para o técnico americano. Com a necessidade de um sistema ofensivo agressivo para superar a forte defesa belga, o atacante oferece:
- Mobilidade e velocidade: essencial para transições rápidas contra o setor defensivo adversário.
- Referência tática: a presença de Balogun altera a forma como a Bélgica precisará ajustar sua linha de zaga.
- Anímico: o retorno de um nome central do elenco a poucas horas do confronto aumenta a confiança do grupo para a decisão.