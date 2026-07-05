COPA DO MUNDO
Primeiro-ministro do Cabo Verde agradece apoio dos brasileiros na Copa
Francisco Carvalho exaltou a campanha da seleção africana no Mundial
Francisco Carvalho, primeiro-ministro de Cabo Verde, fez questão de celebrar a campanha histórica da seleção cabo-verdiana na Copa do Mundo 2026 ne também de destacar o apoio recebido do Brasil ao longo da trajetória no torneio.
Segundo o dirigente, o desempenho da equipe superou todas as expectativas iniciais. Cabo Verde acabou sendo eliminado pela Argentina, em uma partida dramática, decidida na prorrogação por 3 a 2, na fase 16-avos de final do Mundial.
De volta ao país após a participação inédita na competição, a delegação foi recebida com festa pela população cabo-verdiana, em um clima de celebração pelo impacto da campanha.
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Francisco Carvalho agradece ao Brasil
Em sua fala, Francisco Carvalho ainda agradeceu diretamente ao Brasil pelo suporte e pela projeção internacional dada ao país durante o torneio.
“Uma palavra de agradecimento para o Brasil, por tudo o que fez, por ter ajudado imensamente em termos de sensibilização, em termos de divulgação de Cabo Verde, também somos muito gratos por isso," iniciou.
"Ficou a certeza de que nós fomos muito mais longe daquilo que nós tínhamos pensado inicialmente. A forma como olhamos para isto é que nós fomos muito mais longe daquilo que nós tínhamos sonhado. Estamos tremendamente contentes por isso”, completou.