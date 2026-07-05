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Primeiro-ministro do Cabo Verde agradece apoio dos brasileiros na Copa

Francisco Carvalho exaltou a campanha da seleção africana no Mundial

João Grassi
Por
Delegação do Cabo Verde foi recebida com festa pela população local
Delegação do Cabo Verde foi recebida com festa pela população local - Foto: Jose Correia / AFP

Francisco Carvalho, primeiro-ministro de Cabo Verde, fez questão de celebrar a campanha histórica da seleção cabo-verdiana na Copa do Mundo 2026 ne também de destacar o apoio recebido do Brasil ao longo da trajetória no torneio.

Segundo o dirigente, o desempenho da equipe superou todas as expectativas iniciais. Cabo Verde acabou sendo eliminado pela Argentina, em uma partida dramática, decidida na prorrogação por 3 a 2, na fase 16-avos de final do Mundial.

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De volta ao país após a participação inédita na competição, a delegação foi recebida com festa pela população cabo-verdiana, em um clima de celebração pelo impacto da campanha.

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Francisco Carvalho agradece ao Brasil

Em sua fala, Francisco Carvalho ainda agradeceu diretamente ao Brasil pelo suporte e pela projeção internacional dada ao país durante o torneio.

“Uma palavra de agradecimento para o Brasil, por tudo o que fez, por ter ajudado imensamente em termos de sensibilização, em termos de divulgação de Cabo Verde, também somos muito gratos por isso," iniciou.

"Ficou a certeza de que nós fomos muito mais longe daquilo que nós tínhamos pensado inicialmente. A forma como olhamos para isto é que nós fomos muito mais longe daquilo que nós tínhamos sonhado. Estamos tremendamente contentes por isso”, completou.

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