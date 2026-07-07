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OPINIÃO

Acabou o forró e a Copa, entra em campo o forrobodó da política

Após a derrocada da Seleção, o cenário eleitoral ganha força com convenções

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
| Atualizada em
Derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo - Foto: Charly Triballeau | AFP

Sabe de quem é a culpa pelo Brasil ter sido eliminado da Copa? De Lula. Os que dizem isso são os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro. Normal. É o tiroteio político que já está aí, com os ingredientes da Copa.

O fato é que o fim dos festejos juninos e a desastrosa participação do Brasil na Copa abriram espaço para a volta da disputa eleitoral com todo o gás, já que agora começa a parte principal do calendário oficial.

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Conforme o que está programado pela Justiça Eleitoral daqui por diante, de 20 de julho a 5 de agosto é o prazo para os partidos políticos realizarem as convenções, e 15 de agosto, o último dia para o registro oficial das candidaturas.

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Giro de bastidores: entenda o cenário político e regional em 5 pontos

Para acompanhar o ritmo acelerado do pós-Copa na Bahia, veja os destaques da movimentação partidária, das redes sociais e das obras no estado:

  • Calendário eleitoral definido: As convenções partidárias acontecem de 20 de julho a 5 de agosto, com o registro oficial de candidaturas batendo o prazo final em 15 de agosto.
  • Guerra digital esquenta: Após perder espaço no início do ano, a equipe do governador Jerônimo Rodrigues conseguiu impor vantagem midiática nas redes sobre ACM Neto nos últimos dias.
  • CazéTV na berlinda: A emissora digital amargou prejuízo de audiência com a queda do Brasil para a Noruega e virou alvo de críticas ao insistir na venda de camisas da Seleção logo após a eliminação.
  • Avanço tímido na Fiol: O novo contrato de R$ 467 milhões para as obras da ferrovia entre Guanambi e Caetité foi celebrado, mas recebe críticas por contemplar apenas o transporte de minérios, deixando o setor agrícola e de fertilizantes de fora.
  • Apagão na Alba: Cumprindo rigorosamente a legislação eleitoral para evitar multas e infrações, a comunicação da Assembleia Legislativa tirou do ar o site oficial e a TV Alba.

Hora da campanha

A campanha eleitoral propriamente dita, o que inclui a propaganda nos veículos de comunicação tradicionais, o rádio e a TV, e também nas redes sociais, começará no dia 28 de agosto, e irá até o dia 1º de outubro. As eleições no 1º turno acontecerão 4 de outubro.

Ou seja, a partir do próximo mês, 2026 estará nas ruas como propaganda política, o que, segundo os políticos, é a reta de chegada decisiva, quando cada um coloca as estratégias a partir do marketing político.

Na Bahia, no início do ano, ACM Neto tinha muito mais presença nas redes do que Jerônimo, mas, nos últimos dias, perdeu, enquanto a turma do governador conseguiu impor também uma vantagem midiática.

Seja como for, é o momento mais importante – e Lula lá também parte na frente.

Políticos surfam na derrota da Copa, incluso o hexa de Zé Neto

Nas redes sociais, só deu Brasil ontem, tanta gozação que até parecia que o País está infestado de noruegueses. E os políticos baianos também entraram no jogo.

Um deles foi o deputado federal Zé Neto (PT), que disse uma coisa, segundo a plateia, da qual entende: tirar lições da derrota, uma vez que ele é hexacampeão de derrotas na disputa pela prefeitura de Feira de Santana.

O estadual Roberto Carlos (PV), presidente de honra da Juazeirense e ex-juiz de futebol, disse que o técnico Carlos Ancelotti é quem merecia um cartão vermelho, por ganhar R$ 5 milhões e não saber “nem armar um time”.

O também estadual Marcelinho Veiga (UB) de novo saiu em defesa de Neymar, dizendo que todos podem criticá-lo, mas sem ofendê-lo: “Divergir é um direito, menosprezar, não”

CazéTV perde o tom da reza

A CazéTV, rede do YouTube que conseguiu dar um drible e marcar golaço em cima da Globo, ao garantir o direito de transmissão da Copa, também foi uma grande perdedora com a derrota do Brasil para a Noruega, uma vez que perde audiência, mas parece que não se tocou.

Ainda ontem estava oferecendo a compra de camisas com a marca da empresa. A questão é que a tal camisa tem a marca da Seleção.

Enfim, trecho da Fiol entre Caetité e Barreiras vai andar

Sempre atento ao andamento das obras estruturantes da Bahia, Antonio Carlos Tramm, ex-presidente da Codeba e também da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais (CBPM), diz que, embora o governo tenha assinado contrato com a Gaspar/Vipetro, vencedora do leilão, em março, para a construção dos 35,75 km da Fiol, entre Guanambi e Caetité, ao custo de R$ 467 milhões (outro trecho, entre Caetité e Barreiras, está em construção), isso tem um lado bom, mas requer uma observação:

– A ferrovia só contempla o transporte de minérios. Produtos agrícolas, nada. Nem mesmo os fertilizantes.

O projeto pretende conectar o Porto de Ilhéus a Chanchay, no Peru. Sabe-se lá quando.

REGISTROS

Fora do ar

A comunicação da Alba tirou do ar o site que mostra o dia a dia da Casa e os movimentos dos deputados indistintamente. A TV Alba, que segue a mesma linha, também está fora do ar. Não passa nem desenho animado. É para não acabar infringindo a lei eleitoral.

Atrás do point

Dr. Ravan, prefeito de Maraú, corre atrás do Inema para liberar o avanço das obras da BR-030 e o licenciamento ambiental de Maraú, que é (ainda) muito mais natureza pura. A Península de Maraú, com Barra Grande e Taipu de Fora, é point turístico que só cresce.

Adeus, Bengue

Zenilda de Jesus Santana, 46 anos, por todos chamada de Bengue, encheu a região do cacau de tristeza. Morreu na tarde de domingo, vítima de infarto fulminante, no povoado de Camamuzinho. Ela ficou famosa pelo restaurante, fazendo a diferença na culinária regional.

Festa na ponte

Não é a ponte Salvador-Itaparica e, sim, a Cachoeira-São Félix, que amanhece celebrando os 141 anos hoje. Segundo o advogado Romário, presidente da Associação Cachoeirana de Letras, a Pedro II é uma relíquia baiana.

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coluna levi vasconcelos copa do mundo eleições

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