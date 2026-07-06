CALENDÁRIO 2026/27
Após ser banida pela CBF, confira quais competições CazéTV transmitirá
Streaming de Casimiro Miguel mantém calendário estratégico e busca novos horizontes
A exclusão da CazéTV da licitação da Copa do Brasil (2027-2030), anunciada pela CBF, movimentou o mercado esportivo. Porém, para os torcedores, a notícia está longe de significar uma mudança drástica na grade de eventos da plataforma. O canal de Casimiro Miguel, operado pela LiveMode, consolidou um calendário diversificado que vai muito além das competições nacionais.
O que a CazéTV transmite agora?
Com parcerias estratégicas firmadas com gigantes do esporte, a CazéTV se posiciona hoje como um dos maiores hubs de conteúdo esportivo digital do país. Confira as principais competições confirmadas na grade do streaming.
Futebol internacional e ligas europeias
A plataforma agora cobre o "filé mignon" do futebol mundial através de parcerias com o Grupo Disney (ESPN) e acordos diretos.
- Premier League: transmissão de todos os 380 jogos da temporada 2026/2027.
- Ligas europeias: o canal detém direitos das cinco principais ligas: La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).
- Eurocopa 2028: direitos garantidos para todos os 51 jogos da competição europeia, com exibição gratuita no digital.
Grandes torneios FIFA e seleções
A CazéTV segue como casa das seleções e dos maiores torneios mundiais.
- Copa do Mundo 2026: transmissão integral dos 104 jogos do Mundial.
- Copa do Mundo Feminina 2027: exclusividade das plataformas digitais para o torneio que será sediado no Brasil.
- Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028: parceria confirmada para cobrir a maior competição multiesportiva do planeta.
Basquete e tênis
A diversificação do catálogo também inclui modalidades olímpicas e circuitos profissionais.
- Eventos FIBA (2025-2029): acordo para transmissão dos torneios de seleções, incluindo Eliminatórias, AmeriCup (2027/2029) e Copas do Mundo (Sub-17 e Sub-19).
- WTA (Circuito feminino de tênis): direitos adquiridos a partir de 2027, ampliando a presença do canal no esporte de alto rendimento.