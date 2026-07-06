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CALENDÁRIO 2026/27

Após ser banida pela CBF, confira quais competições CazéTV transmitirá

Streaming de Casimiro Miguel mantém calendário estratégico e busca novos horizontes

Jair Mendonça Jr
Por
Streaming consolidou um calendário diversificado que vai muito além das competições nacionais
Streaming consolidou um calendário diversificado que vai muito além das competições nacionais - Foto: Reprodução CazéTV

A exclusão da CazéTV da licitação da Copa do Brasil (2027-2030), anunciada pela CBF, movimentou o mercado esportivo. Porém, para os torcedores, a notícia está longe de significar uma mudança drástica na grade de eventos da plataforma. O canal de Casimiro Miguel, operado pela LiveMode, consolidou um calendário diversificado que vai muito além das competições nacionais.

O que a CazéTV transmite agora?

Com parcerias estratégicas firmadas com gigantes do esporte, a CazéTV se posiciona hoje como um dos maiores hubs de conteúdo esportivo digital do país. Confira as principais competições confirmadas na grade do streaming.

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Futebol internacional e ligas europeias

A plataforma agora cobre o "filé mignon" do futebol mundial através de parcerias com o Grupo Disney (ESPN) e acordos diretos.

  • Premier League: transmissão de todos os 380 jogos da temporada 2026/2027.
  • Ligas europeias: o canal detém direitos das cinco principais ligas: La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).
  • Eurocopa 2028: direitos garantidos para todos os 51 jogos da competição europeia, com exibição gratuita no digital.

Grandes torneios FIFA e seleções

A CazéTV segue como casa das seleções e dos maiores torneios mundiais.

  • Copa do Mundo 2026: transmissão integral dos 104 jogos do Mundial.
  • Copa do Mundo Feminina 2027: exclusividade das plataformas digitais para o torneio que será sediado no Brasil.
  • Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028: parceria confirmada para cobrir a maior competição multiesportiva do planeta.

Basquete e tênis

A diversificação do catálogo também inclui modalidades olímpicas e circuitos profissionais.

  • Eventos FIBA (2025-2029): acordo para transmissão dos torneios de seleções, incluindo Eliminatórias, AmeriCup (2027/2029) e Copas do Mundo (Sub-17 e Sub-19).
  • WTA (Circuito feminino de tênis): direitos adquiridos a partir de 2027, ampliando a presença do canal no esporte de alto rendimento.

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