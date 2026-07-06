Após ser banida pela CBF, confira quais competições CazéTV transmitirá

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A exclusão da CazéTV da licitação da Copa do Brasil (2027-2030), anunciada pela CBF, movimentou o mercado esportivo. Porém, para os torcedores, a notícia está longe de significar uma mudança drástica na grade de eventos da plataforma. O canal de Casimiro Miguel, operado pela LiveMode, consolidou um calendário diversificado que vai muito além das competições nacionais.

O que a CazéTV transmite agora?

Com parcerias estratégicas firmadas com gigantes do esporte, a CazéTV se posiciona hoje como um dos maiores hubs de conteúdo esportivo digital do país. Confira as principais competições confirmadas na grade do streaming.

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Futebol internacional e ligas europeias

A plataforma agora cobre o "filé mignon" do futebol mundial através de parcerias com o Grupo Disney (ESPN) e acordos diretos.

Premier League : transmissão de todos os 380 jogos da temporada 2026/2027.

: transmissão de todos os 380 jogos da temporada 2026/2027. Ligas europeias : o canal detém direitos das cinco principais ligas: La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).

: o canal detém direitos das cinco principais ligas: La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França). Eurocopa 2028 : direitos garantidos para todos os 51 jogos da competição europeia, com exibição gratuita no digital.

Grandes torneios FIFA e seleções

A CazéTV segue como casa das seleções e dos maiores torneios mundiais.

Copa do Mundo 2026 : transmissão integral dos 104 jogos do Mundial.

: transmissão integral dos 104 jogos do Mundial. Copa do Mundo Feminina 2027 : exclusividade das plataformas digitais para o torneio que será sediado no Brasil.

: exclusividade das plataformas digitais para o torneio que será sediado no Brasil. Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 : parceria confirmada para cobrir a maior competição multiesportiva do planeta.

Basquete e tênis

A diversificação do catálogo também inclui modalidades olímpicas e circuitos profissionais.