Após ser banida pela CBF, CazéTV garante transmissão da Eurocopa de 2028

Após ser desclassificada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil de 2027 a 2030, a CazéTV anunciou, na noite deste sábado, 4, que transmitirá a Eurocopa de 2028. A confirmação foi feita por Casimiro Miguel durante o intervalo da partida entre França e Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ao anunciar a novidade, Casimiro agradeceu ao público pela audiência e afirmou que a conquista dos direitos de transmissão é resultado do crescimento da plataforma nos últimos anos. Em um vídeo exibido durante a programação, o narrador Luís Felipe Freitas também destacou o apoio dos espectadores desde a criação da CazéTV, em 2022.

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"Foi e é sempre pela presença de vocês", afirmou o narrador, ao celebrar a aquisição dos direitos do principal torneio de seleções da Europa.

A Eurocopa de 2028 será disputada no Reino Unido e na Irlanda, com jogos realizados na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Em tom descontraído, Casimiro ainda brincou sobre os possíveis campeões da competição e comemorou a chegada de mais um grande evento ao catálogo da emissora digital.

Copa do Brasil

A exclusão da CazéTV da licitação da Copa do Brasil foi anunciada pela CBF, que informou, em nota oficial, que a plataforma não atendeu aos critérios técnicos e financeiros previstos no edital. A entidade, no entanto, não detalhou quais exigências deixaram de ser cumpridas.

A decisão tirou a CazéTV da disputa pelos direitos de transmissão do torneio nacional entre 2027 e 2030, reduzindo a concorrência no mercado de streaming esportivo.