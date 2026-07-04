E.C.VITÓRIA
Vitória negocia contratação de zagueiro ex-Fortaleza sem custos
Jogador está livre no mercado após deixar o clube cearense
O Esporte Clube Vitória busca a contratação do zagueiro argentino Emanuel Brítez. O jogador de 32 anos recentemente rescindiu seu contrato com o Fortaleza e está live no mercado.
De acordo com o jornalista César Luis Merlo, do UOL, já existe um princípio de acordo para que o defensor assine contrato com o Vitória até 30 de junho de 2027
A reportagem aponta que restam detalhes para que o negócio seja concluído. O portal A TARDE confirmou que existem conversas em andamento, mas ainda nada fechado entre as partes.
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Brítez atuava no Fortaleza desde 2022 e deixou o clube após rescindir seu contrato em meio a um conflito de ordem econômica.