Vitória negocia contratação de zagueiro ex-Fortaleza sem custos

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O Esporte Clube Vitória busca a contratação do zagueiro argentino Emanuel Brítez. O jogador de 32 anos recentemente rescindiu seu contrato com o Fortaleza e está live no mercado.

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, do UOL, já existe um princípio de acordo para que o defensor assine contrato com o Vitória até 30 de junho de 2027

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A reportagem aponta que restam detalhes para que o negócio seja concluído. O portal A TARDE confirmou que existem conversas em andamento, mas ainda nada fechado entre as partes.

Brítez atuava no Fortaleza desde 2022 e deixou o clube após rescindir seu contrato em meio a um conflito de ordem econômica.