Procurado pelo Vasco, Jair Ventura se pronuncia oficialmente

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Em busca de um novo treinador após o impasse envolvendo Fernando Seabra, o Vasco da Gama fez uma consulta por Jair Ventura, atual comandante do Esporte Clube Vitória. O técnico rubro-negro, segundo o ge, não recebeu mais que uma sondagem. Apesar de não ter chegado de fato uma proposta, houve pronunciamento por parte dele.

Jair Ventura tratou de minimizar qualquer especulação envolvendo seu nome. Em entrevista ao canal oficial do Vitória, o treinador reforçou que prefere não comentar sobre possíveis sondagens, mantendo uma postura adotada ao longo de sua carreira.

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“Nesses dez anos de carreira, quando acontece isso meu telefone bomba. Eu não me sinto confortável em fazer. Eu não falo. Não peço para o clube não falar, mas eu não acho legal. Foi assim com o Vitória e com todos os clubes que já trabalhei. Sigo sem responder e nunca respondi se tive proposta ou não”, afirmou.

Situação contratual e possível renovação

Com vínculo válido até o fim da temporada, Jair destacou que está satisfeito no Vitória e evitou aprofundar qualquer discussão sobre renovação contratual até 2027. O treinador deixou claro que o tema é conduzido pela diretoria do clube.

“Falta bastante tempo, estou muito feliz. Deixo esse assunto para eles [diretoria] também. Estou bastante feliz”, disse à TV Vitória.

E o Vasco?

A procura do Vasco por um novo treinador acontece em meio à saída de Renato Gaúcho e à tentativa frustrada de acerto com Fernando Seabra, que optou por seguir no Coritiba após divergências nos termos de rescisão.

O clube carioca segue no mercado em busca de outro profissional.