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Ex-dupla BaVi acerta com novo clube aos 40 anos e jogará na Série B

Jogador teve passagens importantes por Bahia e Vitória

João Grassi
Por
| Atualizada em
Nino Paraíba é o novo reforço do Londrina
Nino Paraíba é o novo reforço do Londrina - Foto: Divulgação | Londrina

Jogador com passagens importantes por Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, Nino Paraíba é o novo reforço do Londrina. O lateral-direito de 40 anos foi anunciado oficialmente pela equipe paranaense, que disputa a Série B do Brasileirão.

De acordo com o Londrina, Nino assinou contrato com vínculo até o fim da temporada. O defensor estava no Cuiabá, que também disputa a Segundona, mas só participou de cinco jogos pelo Dourado e por isso seguiu apto para trocar de clube.

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Nino chegou a ficar suspenso do futebol por 720 dias por envolvimento em um esquema de apostas esportivas, retornando justamente para defender a equipe mato-grossense. O atleta veterano já está em atividade profissionalmente desde 2006.

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Com a camisa do Bahia, disputou 193 jogos e conquistou três títulos baianos (2018, 2019 e 2020), além de uma da Copa do Nordeste (2021). No Vitória foram 207 jogos, dois títulos estaduais (2010 e 2013), e também um do Nordestão (2010).

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Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

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