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Cartões custam milhões na Copa; saiba quanto a dupla BaVi pagaria

Fifa aplica multa por cartões para seleções

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Camutanga recebendo cartão amarelo
Camutanga recebendo cartão amarelo - Foto: Márcio José / AFP

Durante a Copa do Mundo, a Fifa pune com multas em dinheiro, as seleções advertidas com cartões amarelos ou vermelhos durante as partidas, com isso, a Seleção Brasileira, que já foi advertida sete vezes, acumula mais de R$ 450 mil em multas.

Tal regra, porém, não se aplica aos clubes brasileiros, mas é possível calcular quanto cada equipe seria cobrada pelos cartões recebidos. Pensando nisso, o portal A TARDE calculou quanto o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória receberam de multas, de acordo com a FIFA.

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Quais os valores das punições?

O Artigo 14 do Código Disciplinar da Fifa define uma punição econômica para cada cartão recebido por um jogador durante a Copa do Mundo. A seguir, veja os valores para cada cartão:

  • Cartão amarelo: 10 mil francos suíços (cerca de R$ 64,7 mil);
  • Cartão vermelho: 20 mil francos suíços (cerca de R$ 129,5 mil).

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Quanto Bahia e Vitória receberiam de multa?

Seguindo a mesma lógica, é possível calcular quanto a dupla Ba-Vi recebeu de multa caso a regra fosse aplicada no Brasil.

Bahia

Até a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo, o Tricolor de Aço recebeu 45 cartões amarelos e 3 vermelhos; com isso, as punições ficariam nesses valores:

  • Cartões amarelos: aproximadamente R$ 2,911 milhões;
  • Cartões vermelhos: R$ 388,5 mil;
  • Total: R$ 3,3 milhões.

Vitória

Já para o Vitória, até a parada do Campeonato Brasileiro, foram apresentados 46 cartões amarelos e somente um vermelho, totalizando os seguintes valores:

  • Cartões amarelos: aproximadamente R$ 2,97 milhões.
  • Cartões vermelhos: R$ 129,5 mil.
  • Total: R$ 3,105 milhões.
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