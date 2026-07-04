COPA DO MUNDO
Supercomputador faz 25 mil simulações e diz se Brasil vence a Noruega
Modelo estatístico indica quem deve avançar às quartas de final da Copa do Mundo
Às vésperas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o supercomputador da Opta divulgou suas projeções para os confrontos eliminatórios e apontou os favoritos à classificação. O modelo estatístico, baseado em 25 mil simulações, coloca França e Argentina como as seleções com maiores chances de avançar às quartas de final.
A equipe francesa aparece com amplo favoritismo diante do Paraguai, acumulando 86,62% de probabilidade de vitória. Já a Argentina surge com 79,72% de chances de eliminar o Egito e seguir na briga pelo bicampeonato consecutivo.
E a Seleção?
O Brasil também entra em campo como favorito no duelo contra a Noruega. Segundo as estimativas da Opta, a equipe comandada por Carlo Ancelotti possui 65,55% de probabilidade de avançar. Caso confirme a classificação, a projeção indica um encontro com a Inglaterra nas quartas de final. Os ingleses aparecem ligeiramente à frente do México, país anfitrião, com 55,59% de chances de vitória, contra 44,41% dos mexicanos.
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Equilíbrio
O confronto mais equilibrado desta fase, de acordo com o levantamento, será entre Estados Unidos e Bélgica. A diferença entre as seleções é inferior a dois pontos percentuais: os norte-americanos aparecem com 50,96% de possibilidade de classificação, enquanto os belgas têm 49,04%.
Outro duelo de peso nas oitavas será entre Portugal e Espanha. Os espanhóis foram apontados como favoritos, com 62,16% de probabilidade de vitória. No último confronto da chave, a Colômbia aparece levemente à frente da Suíça. Os sul-americanos receberam 56,61% de probabilidade de classificação, contra 43,39% dos suíços.
Probabilidades da Opta para as oitavas de final:
- França: 86,62% x 13,38% Paraguai
- Marrocos: 67,01% x 32,99% Canadá
- Espanha: 62,16% x 37,84% Portugal
- Estados Unidos: 50,96% x 49,04% Bélgica
- Brasil: 65,55% x 34,45% Noruega
- Inglaterra: 55,59% x 44,41% México
- Argentina: 79,72% x 20,28% Egito
- Colômbia: 56,61% x 43,39% Suíça