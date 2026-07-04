Supercomputador faz 25 mil simulações e diz se Brasil vence a Noruega

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Às vésperas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o supercomputador da Opta divulgou suas projeções para os confrontos eliminatórios e apontou os favoritos à classificação. O modelo estatístico, baseado em 25 mil simulações, coloca França e Argentina como as seleções com maiores chances de avançar às quartas de final.

A equipe francesa aparece com amplo favoritismo diante do Paraguai, acumulando 86,62% de probabilidade de vitória. Já a Argentina surge com 79,72% de chances de eliminar o Egito e seguir na briga pelo bicampeonato consecutivo.

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E a Seleção?

O Brasil também entra em campo como favorito no duelo contra a Noruega. Segundo as estimativas da Opta, a equipe comandada por Carlo Ancelotti possui 65,55% de probabilidade de avançar. Caso confirme a classificação, a projeção indica um encontro com a Inglaterra nas quartas de final. Os ingleses aparecem ligeiramente à frente do México, país anfitrião, com 55,59% de chances de vitória, contra 44,41% dos mexicanos.

Equilíbrio

O confronto mais equilibrado desta fase, de acordo com o levantamento, será entre Estados Unidos e Bélgica. A diferença entre as seleções é inferior a dois pontos percentuais: os norte-americanos aparecem com 50,96% de possibilidade de classificação, enquanto os belgas têm 49,04%.

Outro duelo de peso nas oitavas será entre Portugal e Espanha. Os espanhóis foram apontados como favoritos, com 62,16% de probabilidade de vitória. No último confronto da chave, a Colômbia aparece levemente à frente da Suíça. Os sul-americanos receberam 56,61% de probabilidade de classificação, contra 43,39% dos suíços.

Probabilidades da Opta para as oitavas de final: