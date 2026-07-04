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COPA DO MUNDO

Supercomputador faz 25 mil simulações e diz se Brasil vence a Noruega

Modelo estatístico indica quem deve avançar às quartas de final da Copa do Mundo

Lucas Vilas Boas
Por
Vinicius Jr em campo pela Seleção Brasileira
Vinicius Jr em campo pela Seleção Brasileira - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Às vésperas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o supercomputador da Opta divulgou suas projeções para os confrontos eliminatórios e apontou os favoritos à classificação. O modelo estatístico, baseado em 25 mil simulações, coloca França e Argentina como as seleções com maiores chances de avançar às quartas de final.

A equipe francesa aparece com amplo favoritismo diante do Paraguai, acumulando 86,62% de probabilidade de vitória. Já a Argentina surge com 79,72% de chances de eliminar o Egito e seguir na briga pelo bicampeonato consecutivo.

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E a Seleção?

O Brasil também entra em campo como favorito no duelo contra a Noruega. Segundo as estimativas da Opta, a equipe comandada por Carlo Ancelotti possui 65,55% de probabilidade de avançar. Caso confirme a classificação, a projeção indica um encontro com a Inglaterra nas quartas de final. Os ingleses aparecem ligeiramente à frente do México, país anfitrião, com 55,59% de chances de vitória, contra 44,41% dos mexicanos.

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Equilíbrio

O confronto mais equilibrado desta fase, de acordo com o levantamento, será entre Estados Unidos e Bélgica. A diferença entre as seleções é inferior a dois pontos percentuais: os norte-americanos aparecem com 50,96% de possibilidade de classificação, enquanto os belgas têm 49,04%.

Outro duelo de peso nas oitavas será entre Portugal e Espanha. Os espanhóis foram apontados como favoritos, com 62,16% de probabilidade de vitória. No último confronto da chave, a Colômbia aparece levemente à frente da Suíça. Os sul-americanos receberam 56,61% de probabilidade de classificação, contra 43,39% dos suíços.

Probabilidades da Opta para as oitavas de final:

  • França: 86,62% x 13,38% Paraguai
  • Marrocos: 67,01% x 32,99% Canadá
  • Espanha: 62,16% x 37,84% Portugal
  • Estados Unidos: 50,96% x 49,04% Bélgica
  • Brasil: 65,55% x 34,45% Noruega
  • Inglaterra: 55,59% x 44,41% México
  • Argentina: 79,72% x 20,28% Egito
  • Colômbia: 56,61% x 43,39% Suíça
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brasil na copa Copa do Mundo 2026

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