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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória anuncia oficialmente reforço vindo da Europa para a defesa

Jogador de 26 anos chega por empréstimo

João Grassi
Por
| Atualizada em
Estádio Manoel Barradas
Estádio Manoel Barradas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou, neste domingo, 5, através das redes sociais, a contratação do lateral-direito Fabiano Souza, que pertence ao Moreirense FC. O atleta de 26 anos chega por empréstimo e assinou vínculo válido até o fim da temporada.

“O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do lateral-direito Fabiano. O atleta chega por empréstimo ao Leão, com vínculo válido até o final de 2026. Seja bem-vindo, Fabiano!”, diz o comunicado oficial do clube.

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Fabiano iniciou a carreira nas categorias de base da Penapolense e se profissionalizou no Sporting Braga, em Portugal. Ao longo da trajetória, também atuou pelo Kasimpasa, da Turquia, além de Académica OAF e Moreirense, no futebol português. Em 2025, retornou ao Brasil para defender o Ceará.

No clube cearense, o lateral foi titular e disputou 48 partidas, registrando duas assistências. Ele conquistou o título estadual, mas acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o fim do empréstimo, Fabiano voltou ao Moreirense, onde atuou em sete partidas antes de ser novamente cedido, desta vez ao Vitória.

Fabiano Souza anunciado pelo Vitória
Fabiano Souza anunciado pelo Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

Disputa por posição na lateral

No elenco rubro-negro, o jogador chega para disputar posição na lateral-direita com Mateus Silva, que se recupera de lesão. O setor ainda conta com Nathan Mendes, também lesionado no joelho, enquanto Claudinho foi emprestado ao Sport.

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