Vitória anuncia oficialmente reforço vindo da Europa para a defesa

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória anunciou, neste domingo, 5, através das redes sociais, a contratação do lateral-direito Fabiano Souza, que pertence ao Moreirense FC. O atleta de 26 anos chega por empréstimo e assinou vínculo válido até o fim da temporada.

“O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do lateral-direito Fabiano. O atleta chega por empréstimo ao Leão, com vínculo válido até o final de 2026. Seja bem-vindo, Fabiano!”, diz o comunicado oficial do clube.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fabiano iniciou a carreira nas categorias de base da Penapolense e se profissionalizou no Sporting Braga, em Portugal. Ao longo da trajetória, também atuou pelo Kasimpasa, da Turquia, além de Académica OAF e Moreirense, no futebol português. Em 2025, retornou ao Brasil para defender o Ceará.

No clube cearense, o lateral foi titular e disputou 48 partidas, registrando duas assistências. Ele conquistou o título estadual, mas acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o fim do empréstimo, Fabiano voltou ao Moreirense, onde atuou em sete partidas antes de ser novamente cedido, desta vez ao Vitória.

Fabiano Souza anunciado pelo Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do lateral-direito Fabiano. O atleta chega por empréstimo ao Leão, com vínculo válido até o final de 2026.



Seja bem-vindo, Fabiano! 🔴⚫🦁



🎥: Yuri Couto / EC Vitória #PegaLeão #ForçaEnergiaAxé pic.twitter.com/ccpUg4tB8F — EC Vitória (@ECVitoria) July 5, 2026

Disputa por posição na lateral

No elenco rubro-negro, o jogador chega para disputar posição na lateral-direita com Mateus Silva, que se recupera de lesão. O setor ainda conta com Nathan Mendes, também lesionado no joelho, enquanto Claudinho foi emprestado ao Sport.