Time da Série C se aproxima de anunciar meia do Vitória

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O Esporte Clube Vitória emprestou o meia Pablo Baianinho para o Paysandu, time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A informação sobre a negociação foi divulgada inicialmente pelo Arena Rubro-Negra.

O portal A TARDE confirmou que Pablo está próximo de ser anunciado pelo Papão da Curuzu. Ele vai reforçar o elenco da equipe do Norte na reta final da disputa pelo acesso à Série B.

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Nesta temporada, o atleta de 22 anos atuou pela equipe alternativa do Vitória no Campeonato Baiano, além de jogos de Copa do Nordeste no time principal. Foram 15 jogos e dois gols no total.

Pablo Baianinho no Vitória

Pablo foi contratado pelo Rubro-Negro em 2024, após se destacar pelo Jacuipense no Baianão. Sem espaço, foi emprestado ao Guarani em 2025 e entrou em campo 13 vezes, sendo oito delas pelo time B do Bugre.

Com a camisa rubro-negra, o meia acumula 15 jogos e dois gols, além de mais duas partidas pela equipe Sub-23.