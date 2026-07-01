Reforço chega em Salvador e manda recado para torcida do Vitória

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Último reforço contratado pelo Esporte Clube Vitória, o lateral-direito Fabiano Souza desembarcou em Salvador para assinar contrato e está próximo de ser anunciado oficialmente. Ele chega emprestado pelo Moreirense, de Portugal.

Em entrevista no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, nesta quarta-feira, 1º, o jogador de 26 anos demonstrou empolgação em vestir a camisa rubro-negra. "Venho com com muita vontade. Muito feliz por estar aqui no Vitória", disse ao Canal do Dinâmico.

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"Espero que nesses seis meses a gente consiga conquistar muitas coisas, mas o primeiro objetivo é manter o Vitória na Série A. Estou orgulhoso de estar aqui, muito feliz. Espero fazer um bom trabalho", acrescentou o defensor.

Como estava de férias em Portugal, Fabiano ainda terá que passar por um trabalho de recondicionamento físico, mas espera estar apto o "mais rápido possível". "Se Deus quiser, em uma semaninha espero estar 100% fisicamente".

Escolha pelo Vitória e estilo de jogo

Procurado por outras equipes, Fabiano afirma ter escolhido defender o Vitória por causa da "grandeza" do clube e relembrou ter enfrentado o Leão quando vestia as cores do Ceará na temporada passada.

"Joguei aqui contra o Vitória e foi muito difícil. A torcida é incrível, maravilhosa. Espero que eu chegue podendo ajudar da melhor maneira possível. Vim para acrescentar e espero que corra tudo certo", exaltou.

O atleta finalizou sua fala descrevendo um pouco sobre suas características em campo. "Eu sou um lateral raçudo, não tem bola perdida para mim. Sou um cara de velocidade e minha melhor característica é defensiva, eu defendo muito. Espero poder ajudar o Vitória dessa maneira".