DESEMBARCOU
Reforço chega em Salvador e manda recado para torcida do Vitória
Jogador de 26 anos está próximo de ser anunciado pelo Leão
Último reforço contratado pelo Esporte Clube Vitória, o lateral-direito Fabiano Souza desembarcou em Salvador para assinar contrato e está próximo de ser anunciado oficialmente. Ele chega emprestado pelo Moreirense, de Portugal.
Em entrevista no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, nesta quarta-feira, 1º, o jogador de 26 anos demonstrou empolgação em vestir a camisa rubro-negra. "Venho com com muita vontade. Muito feliz por estar aqui no Vitória", disse ao Canal do Dinâmico.
"Espero que nesses seis meses a gente consiga conquistar muitas coisas, mas o primeiro objetivo é manter o Vitória na Série A. Estou orgulhoso de estar aqui, muito feliz. Espero fazer um bom trabalho", acrescentou o defensor.
Como estava de férias em Portugal, Fabiano ainda terá que passar por um trabalho de recondicionamento físico, mas espera estar apto o "mais rápido possível". "Se Deus quiser, em uma semaninha espero estar 100% fisicamente".
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Escolha pelo Vitória e estilo de jogo
Procurado por outras equipes, Fabiano afirma ter escolhido defender o Vitória por causa da "grandeza" do clube e relembrou ter enfrentado o Leão quando vestia as cores do Ceará na temporada passada.
"Joguei aqui contra o Vitória e foi muito difícil. A torcida é incrível, maravilhosa. Espero que eu chegue podendo ajudar da melhor maneira possível. Vim para acrescentar e espero que corra tudo certo", exaltou.
O atleta finalizou sua fala descrevendo um pouco sobre suas características em campo. "Eu sou um lateral raçudo, não tem bola perdida para mim. Sou um cara de velocidade e minha melhor característica é defensiva, eu defendo muito. Espero poder ajudar o Vitória dessa maneira".