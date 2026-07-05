COPA DO MUNDO
Após eliminação na Copa, Vini Jr encerra temporada sem títulos
Camisa 7 da Seleção Brasileira foi eliminado da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 5, após ser derrotada pela Noruega por 2 a 0 nas oitavas de final do torneio. Com o fim da campanha, um dos rostos da equipe, Vinícius Júnior, encerra a temporada sem títulos no ano.
O atacante não conquistou nenhum título na temporada, seja por seleções ou por clubes, no caso, o Real Madrid. A temporada do clube espanhol foi conturbada e cheia de altos e baixos e, no final do ciclo, terminou zerada pela sexta vez no século XXI.
Veja a classificação do Real Madrid nos campeonatos
Em 2026, o Real Madrid disputou todos os campeonatos disponíveis, como Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.
Apesar da grande quantidade de campeonatos, o time de Madrid não conquistou nenhum troféu.
- Campeonato Espanhol: segundo lugar com 86 pontos, oito pontos abaixo do campeão, Barcelona;
- Liga dos Campeões: Eliminado nas quartas de final contra o Bayern de Munique;
- Copa do Rei: eliminado nas oitavas de final para o Albacete, da segunda divisão espanhola;
- Supercopa da Espanha: vice-campeão, derrotado pelo Barcelona.
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Seleção Brasileira
Já pela Seleção Brasileira, o atacante disputou somente a Copa do Mundo de 2026 e foi eliminado contra a Noruega por 2 a 0 neste domingo, 7.