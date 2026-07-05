Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Após eliminação na Copa, Vini Jr encerra temporada sem títulos

Camisa 7 da Seleção Brasileira foi eliminado da Copa do Mundo

Gustavo Zambianco
Por
Vinícius Júnior na Copa do Mundo
Vinícius Júnior na Copa do Mundo - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 5, após ser derrotada pela Noruega por 2 a 0 nas oitavas de final do torneio. Com o fim da campanha, um dos rostos da equipe, Vinícius Júnior, encerra a temporada sem títulos no ano.

O atacante não conquistou nenhum título na temporada, seja por seleções ou por clubes, no caso, o Real Madrid. A temporada do clube espanhol foi conturbada e cheia de altos e baixos e, no final do ciclo, terminou zerada pela sexta vez no século XXI.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Veja a classificação do Real Madrid nos campeonatos

Em 2026, o Real Madrid disputou todos os campeonatos disponíveis, como Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Apesar da grande quantidade de campeonatos, o time de Madrid não conquistou nenhum troféu.

  • Campeonato Espanhol: segundo lugar com 86 pontos, oito pontos abaixo do campeão, Barcelona;
  • Liga dos Campeões: Eliminado nas quartas de final contra o Bayern de Munique;
  • Copa do Rei: eliminado nas oitavas de final para o Albacete, da segunda divisão espanhola;
  • Supercopa da Espanha: vice-campeão, derrotado pelo Barcelona.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Neymar cai no choro após eliminação e pode se despedir da seleção
Neymar cai no choro após eliminação e pode se despedir da seleção imagem

NÃO DEU!

Brasil perde para Noruega com gols de Haaland e é eliminado da Copa
Brasil perde para Noruega com gols de Haaland e é eliminado da Copa imagem

COPA DO MUNDO

Bruno Guimarães bateu só 4 pênaltis na carreira; veja aproveitamento
Bruno Guimarães bateu só 4 pênaltis na carreira; veja aproveitamento imagem

Seleção Brasileira

Já pela Seleção Brasileira, o atacante disputou somente a Copa do Mundo de 2026 e foi eliminado contra a Noruega por 2 a 0 neste domingo, 7.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo vini jr

Relacionadas

Mais lidas