Brasil perde para Noruega com gols de Haaland e é eliminado da Copa

A Seleção Brasileira voltou a tropeçar em uma seleção europeia em uma Copa do Mundo. Contra a Noruega, o Brasil viu Bruno Guimarães desperdiçar pênalti no início do jogo, sofreu com dois gols de Erling Haaland e, com a derrota por 2 a 1, deu adeus ao Mundial 2026.

Nos acréscimos da partida, Neymar ainda descontou convertendo um pênalti, mas, sem tempo suficiente para uma reação, o revés se manteve no placar até o apito final do juiz.

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A Amarelinha teve a oportunidade de abrir o placar e tranquilizar o jogo logo no primeiro tempo, com pênalti gerado por falta em Matheus Cunha dentro da área, mas Bruno Guimarães desperdiçou a cobrança, com defesa do goleiro Nyland.

Apesar do baixo ímpeto ofensivo das duas equipes, o jogo se manteve equilibrado e terminou sendo resolvido pela individualidade de um dos melhores jogadores do mundo. Haaland ganhou a disputa com o zagueiro Gabriel Magalhães para, de cabeça, marcar o primeiro, e, na reta final, finalizou de fora da área para sacramentar o placar.

Marcas negativas

O resultado aumentou o jejum sem vencer uma Copa do Mundo, e agora a Seleção passará a maior distância sem levantar o troféu em sua história. Após passar 24 anos sem se sagrar campeão entre 1970 e 1994, o Brasil estendeu a marca negativa para, pelo menos, 28 anos desde o penta conquistado em 2002.



A Amarelinha segue sem vencer de seleções europeias em mata-mata de Copa. Desde que bateu a Alemanha na final da edição de 2002, não levou a melhor sobre a Europa em nenhuma ocasião e foi eliminado por equipes do velho continente em todas as ocasiões.

Aconteceu em 2006 com a França, em 2010 com a Holanda, em 2014 com a Alemanha, em 2018 com a Bélgica, e em 2022 com a Croácia.