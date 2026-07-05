Pênalti de Bruno Guimarães quebra marca negativa de 40 anos em Copas

Siga o A TARDE no Google

O pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães na partida entre Brasil e Noruega, neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, entrou para a história da Seleção Brasileira.

Ao parar nas mãos do goleiro Ørjan Nyland, o volante encerrou um longo período sem erros do Brasil em cobranças de penalidade durante o tempo regulamentar do torneio. A última vez que um jogador brasileiro havia desperdiçado um pênalti em Mundiais, antes das disputas por penalidades, ocorreu há 40 anos.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em 1986, nas quartas de final do Mundial do México, Zico teve sua cobrança defendida pela França. O confronto terminou empatado por 1 a 1 e os franceses avançaram após vencerem a disputa por pênaltis.

Contra a Noruega, Bruno Guimarães teve a oportunidade de colocar a Seleção em vantagem aos 13 minutos do primeiro tempo. A penalidade foi marcada após revisão do VAR, que identificou falta de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. O camisa 8 bateu no canto direito, mas Nyland acertou o lado e evitou o gol brasileiro.

Marca negativa

Com o lance, Bruno tornou-se apenas o quarto atleta da história a desperdiçar um pênalti pelo Brasil no tempo normal de uma Copa do Mundo. Antes dele, apenas Waldemar de Brito, em 1934, Patesko, em 1938, e Zico, em 1986, haviam passado pela mesma situação.

Jogadores que perderam pênaltis pelo Brasil no tempo regulamentar de Copas do Mundo: