COPA DO MUNDO
Brasileiro tatua homenagem a Vozinha, goleiro de Cabo Verde; veja
Goleiro foi um dos principais destaques de sua seleção
A campanha histórica do goleiro Vozinha e de sua seleção, Cabo Verde, que chegou aos 16 avos de final em sua primeira participação na Copa do Mundo, motivou um torcedor brasileiro a eternizar o rosto do arqueiro com uma tatuagem no braço. A tatuagem foi revelada neste domingo.
A homenagem foi compartilhada no perfil de um tatuador do Rio de Janeiro. Na legenda da postagem, o artista comentou: “O GOLEIRO QUE CONQUISTOU O BRASIL. @vozinha1. Espero que gostem…”
Veja como ficou a homenagem
Cabo Verde foi uma das sensações da Copa
A seleção africana foi uma das sensações do Mundial ao avançar para os oitavos de final e protagonizar um embate parelho contra os atuais campeões mundiais, a seleção argentina.
Diante dos atuais campeões do mundo, Cabo Verde empatou no tempo normal em 1 a 1, levando o jogo para prorrogação. Voltaram a ficar atrás do placar e empataram novamente na reta final.
Apesar dos esforços, em uma cabeçada do defensor Romero, que desviou em Diney Borges, selou a eliminação dos africanos na Copa do Mundo.
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Vozinha no Mundial
Antes do duelo na fase de mata-mata, o goleiro Vozinha já vinha sendo um destaque da Seleção Cabo-Verdiana, ao ser uma das principais peças no empate em 0 a 0 contra a seleção da Espanha em sua estreia na Copa do Mundo.
Os torcedores brasileiros se mobilizaram para enaltecer a história do goleiro de 40 anos de idade. Um movimento de engajamento nas redes sociais de Vozinha fez com que o arqueiro atingisse a marca de 26 milhões de seguidores.