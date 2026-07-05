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COPA DO MUNDO

Saiba quem é o goleiro da Noruega que defendeu pênalti contra o Brasil

Atleta de 35 anos atua no futebol espanhol

Gustavo Zambianco
Por
Orjen Nyland, goleiro da Noruega
Orjen Nyland, goleiro da Noruega - Foto: JEWEL SAMAD / AFP

A Seleção Brasileira vem empatando em 0 a 0 no duelo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Uma cena que marcou a primeira etapa da partida foi um pênalti de Bruno Guimarães defendido pelo goleiro norueguês Orjen Nyland.

Aos 35 anos, Nyland é o arqueiro titular da seleção europeia e, aos 14 minutos de jogo, defendeu a cobrança de pênalti de Bruno Guimarães.

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Confiança antes da partida

Antes da partida, o goleiro demonstrou otimismo ao comentar sobre o sistema defensivo da Noruega. Em uma entrevista, ele afirmou que a equipe tem qualidade de marcar “qualquer um”, incluindo o ataque brasileiro.

Conheça Orjen Nyland

Com 35 anos de idade e 1,92 metros de altura, Nyland é conhecido por:

  • Bom posicionamento debaixo das traves;
  • Segurança nas saídas de bola.
  • Experiência acumulada em várias ligas europeias.
Goleiro da Noruega defende pênalti do Brasil
Goleiro da Noruega defende pênalti do Brasil - Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Carreira na Inglaterra, Alemanha e Espanha

Revelado pelo Hødd, da Noruega, Nyland ganhou notoriedade no futebol europeu após conquistar a Copa da Noruega em 2012. As boas atuações lhe renderam um contrato com o Molde, onde seguiu se destacando antes de iniciar sua carreira fora de seu país.

Na Inglaterra, o arqueiro defendeu as cores do Aston Villa, Norwich City, Bournemouth e Reading, acumulando experiência principalmente nas duas primeiras divisões do país.

Além disso, ele teve uma breve passagem pelo RB Leipzig, da Alemanha, antes de chegar ao Sevilla em 2023.

Na equipe espanhola, Nyland conquistou seu espaço como titular e passou a atuar frequentemente em uma das principais ligas europeias.

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Titular absoluto em sua seleção

Nyland defende a seleção principal da Noruega desde 2013 e se consolidou como homem de confiança do técnico Ståle Solbakken.

O goleiro participou de uma campanha que levou os noruegueses de volta a uma Copa do Mundo após um jejum de 28 anos.

Na edição de 2026, foi titular em três partidas e sofreu quatro gols. Ele foi preservado na derrota por 4 a 1 para a França, na fase de grupos, quando a comissão técnica optou por poupar diversos titulares por já estar classificada.

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