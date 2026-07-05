COPA DO MUNDO
Saiba quem é o goleiro da Noruega que defendeu pênalti contra o Brasil
Atleta de 35 anos atua no futebol espanhol
A Seleção Brasileira vem empatando em 0 a 0 no duelo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Uma cena que marcou a primeira etapa da partida foi um pênalti de Bruno Guimarães defendido pelo goleiro norueguês Orjen Nyland.
Aos 35 anos, Nyland é o arqueiro titular da seleção europeia e, aos 14 minutos de jogo, defendeu a cobrança de pênalti de Bruno Guimarães.
Confiança antes da partida
Antes da partida, o goleiro demonstrou otimismo ao comentar sobre o sistema defensivo da Noruega. Em uma entrevista, ele afirmou que a equipe tem qualidade de marcar “qualquer um”, incluindo o ataque brasileiro.
Conheça Orjen Nyland
Com 35 anos de idade e 1,92 metros de altura, Nyland é conhecido por:
- Bom posicionamento debaixo das traves;
- Segurança nas saídas de bola.
- Experiência acumulada em várias ligas europeias.
Carreira na Inglaterra, Alemanha e Espanha
Revelado pelo Hødd, da Noruega, Nyland ganhou notoriedade no futebol europeu após conquistar a Copa da Noruega em 2012. As boas atuações lhe renderam um contrato com o Molde, onde seguiu se destacando antes de iniciar sua carreira fora de seu país.
Na Inglaterra, o arqueiro defendeu as cores do Aston Villa, Norwich City, Bournemouth e Reading, acumulando experiência principalmente nas duas primeiras divisões do país.
Além disso, ele teve uma breve passagem pelo RB Leipzig, da Alemanha, antes de chegar ao Sevilla em 2023.
Na equipe espanhola, Nyland conquistou seu espaço como titular e passou a atuar frequentemente em uma das principais ligas europeias.
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Titular absoluto em sua seleção
Nyland defende a seleção principal da Noruega desde 2013 e se consolidou como homem de confiança do técnico Ståle Solbakken.
O goleiro participou de uma campanha que levou os noruegueses de volta a uma Copa do Mundo após um jejum de 28 anos.
Na edição de 2026, foi titular em três partidas e sofreu quatro gols. Ele foi preservado na derrota por 4 a 1 para a França, na fase de grupos, quando a comissão técnica optou por poupar diversos titulares por já estar classificada.