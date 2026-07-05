Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Bruno Guimarães bateu só 4 pênaltis na carreira; veja aproveitamento

Volante desperdiçou cobrança contra a Noruega na Copa do Mundo 2026

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Bruno Guimarães perdeu o pênalti para o Brasil
Bruno Guimarães perdeu o pênalti para o Brasil - Foto: Mauro Pimentel | AFP

O duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou um episódio inédito na trajetória de Bruno Guimarães. O volante desperdiçou, neste domingo, 5, a primeira cobrança de pênalti de sua carreira como jogador profissional.

Apesar de não ser o principal especialista da Seleção Brasileira nas penalidades, o meio-campista do Newcastle assumiu a responsabilidade após Matheus Cunha sofrer falta dentro da área nos minutos iniciais da partida. Depois de uma longa revisão do VAR, o árbitro confirmou a infração e Bruno foi para a cobrança.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O camisa 8 bateu buscando o canto esquerdo do goleiro Ørjan Nyland, que acertou o lado e fez a defesa, impedindo que o Brasil abrisse o placar.

Aproveitamento curto

Até então, Bruno Guimarães tinha aproveitamento perfeito nas penalidades. Antes do Mundial, ele havia cobrado apenas três vezes em jogos oficiais e convertido todas, uma pelo Lyon e duas defendendo o Newcastle.

Retrospecto de Bruno Guimarães em cobranças de pênalti:

  • 4 cobranças;
  • 3 gols;
  • 1 pênalti desperdiçado.

Cobranças na carreira:

  • 8 de maio de 2021 – Lyon x Lorient (Ligue 1) – gol;
  • 7 de janeiro de 2026 – Newcastle x Leeds United (Premier League) – gol;
  • 7 de fevereiro de 2026 – Newcastle x Brentford (Premier League) – gol;
  • 5 de julho de 2026 – Brasil x Noruega (Copa do Mundo) – defendido.

Leia Também:

PERDEU!

Pênalti de Bruno Guimarães quebra marca negativa de 40 anos em Copas
Pênalti de Bruno Guimarães quebra marca negativa de 40 anos em Copas imagem

COPA DO MUNDO

Saiba quem é o goleiro da Noruega que defendeu pênalti contra o Brasil
Saiba quem é o goleiro da Noruega que defendeu pênalti contra o Brasil imagem

SUPERAÇÃO

Artilheiro do México supera briga de faca e brilha no Mundial
Artilheiro do México supera briga de faca e brilha no Mundial imagem

A escolha por Bruno chamou atenção porque a Seleção contava em campo com Vinícius Júnior, que possui maior experiência em cobranças. O atacante soma 19 pênaltis batidos durante o tempo regulamentar na carreira, com 13 convertidos e seis desperdiçados.

Pela equipe brasileira, o camisa 10 havia cobrado três vezes antes do confronto contra a Noruega, com um gol e duas cobranças defendidas. Em 2026, Vinícius converteu uma penalidade e perdeu outras duas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil eliminado brasil na copa Bruno Guimarães copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas