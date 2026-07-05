COPA DO MUNDO
Bruno Guimarães bateu só 4 pênaltis na carreira; veja aproveitamento
Volante desperdiçou cobrança contra a Noruega na Copa do Mundo 2026
O duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou um episódio inédito na trajetória de Bruno Guimarães. O volante desperdiçou, neste domingo, 5, a primeira cobrança de pênalti de sua carreira como jogador profissional.
Apesar de não ser o principal especialista da Seleção Brasileira nas penalidades, o meio-campista do Newcastle assumiu a responsabilidade após Matheus Cunha sofrer falta dentro da área nos minutos iniciais da partida. Depois de uma longa revisão do VAR, o árbitro confirmou a infração e Bruno foi para a cobrança.
O camisa 8 bateu buscando o canto esquerdo do goleiro Ørjan Nyland, que acertou o lado e fez a defesa, impedindo que o Brasil abrisse o placar.
Aproveitamento curto
Até então, Bruno Guimarães tinha aproveitamento perfeito nas penalidades. Antes do Mundial, ele havia cobrado apenas três vezes em jogos oficiais e convertido todas, uma pelo Lyon e duas defendendo o Newcastle.
Retrospecto de Bruno Guimarães em cobranças de pênalti:
- 4 cobranças;
- 3 gols;
- 1 pênalti desperdiçado.
Cobranças na carreira:
- 8 de maio de 2021 – Lyon x Lorient (Ligue 1) – gol;
- 7 de janeiro de 2026 – Newcastle x Leeds United (Premier League) – gol;
- 7 de fevereiro de 2026 – Newcastle x Brentford (Premier League) – gol;
- 5 de julho de 2026 – Brasil x Noruega (Copa do Mundo) – defendido.
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A escolha por Bruno chamou atenção porque a Seleção contava em campo com Vinícius Júnior, que possui maior experiência em cobranças. O atacante soma 19 pênaltis batidos durante o tempo regulamentar na carreira, com 13 convertidos e seis desperdiçados.
Pela equipe brasileira, o camisa 10 havia cobrado três vezes antes do confronto contra a Noruega, com um gol e duas cobranças defendidas. Em 2026, Vinícius converteu uma penalidade e perdeu outras duas.