Neymar cai no choro após eliminação e pode se despedir da seleção

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Neymar pode ter feito seu último jogo com a camisa da seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo para a Noruega neste domingo, 5. O camisa 10 da Amarelinha caiu no choro depois do encerramento da partida e se despediu de alguns torcedores.

Neymar fez uma oração e chorou após apito final - Foto: Reprodução | CazéTV

Nos acréscimos da partida, Neymar ainda chegou a descontar convertendo um pênalti, mas, sem tempo suficiente para uma reação, o revés se manteve no placar até o apito final do juiz.

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Chance desperdiçada

A Amarelinha teve a oportunidade de abrir o placar e tranquilizar o jogo logo no primeiro tempo, com pênalti gerado por falta em Matheus Cunha dentro da área, mas Bruno Guimarães desperdiçou a cobrança, com defesa do goleiro Nyland.

Apesar do baixo ímpeto ofensivo das duas equipes, o jogo se manteve equilibrado e terminou sendo resolvido pela individualidade de um dos melhores jogadores do mundo. Haaland ganhou a disputa com o zagueiro Gabriel Magalhães para, de cabeça, marcar o primeiro, e, na reta final, finalizou de fora da área para sacramentar o placar.