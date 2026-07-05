Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Neymar cai no choro após eliminação e pode se despedir da seleção

O camisa 10 da Amarelinha caiu no choro depois do encerramento da partida na Copa do Mundo

Leo Almeida
Por
Neymar se despediu de torcedores
Neymar se despediu de torcedores - Foto: Reprodução | CazéTV

Neymar pode ter feito seu último jogo com a camisa da seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo para a Noruega neste domingo, 5. O camisa 10 da Amarelinha caiu no choro depois do encerramento da partida e se despediu de alguns torcedores.

Neymar fez uma oração e chorou após apito final
Neymar fez uma oração e chorou após apito final - Foto: Reprodução | CazéTV

Nos acréscimos da partida, Neymar ainda chegou a descontar convertendo um pênalti, mas, sem tempo suficiente para uma reação, o revés se manteve no placar até o apito final do juiz.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Bruno Guimarães bateu só 4 pênaltis na carreira; veja aproveitamento
Bruno Guimarães bateu só 4 pênaltis na carreira; veja aproveitamento imagem

PERDEU!

Pênalti de Bruno Guimarães quebra marca negativa de 40 anos em Copas
Pênalti de Bruno Guimarães quebra marca negativa de 40 anos em Copas imagem

COPA DO MUNDO

Saiba quem é o goleiro da Noruega que defendeu pênalti contra o Brasil
Saiba quem é o goleiro da Noruega que defendeu pênalti contra o Brasil imagem

Chance desperdiçada

A Amarelinha teve a oportunidade de abrir o placar e tranquilizar o jogo logo no primeiro tempo, com pênalti gerado por falta em Matheus Cunha dentro da área, mas Bruno Guimarães desperdiçou a cobrança, com defesa do goleiro Nyland.

Apesar do baixo ímpeto ofensivo das duas equipes, o jogo se manteve equilibrado e terminou sendo resolvido pela individualidade de um dos melhores jogadores do mundo. Haaland ganhou a disputa com o zagueiro Gabriel Magalhães para, de cabeça, marcar o primeiro, e, na reta final, finalizou de fora da área para sacramentar o placar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasil x Noruega copa do mundo Haaland neymar seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas