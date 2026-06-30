Mar Grande espera Lula para a hora de dar uma virada no tempo

Mar Grande, capital de Vera Cruz, município que ocupa a maior parte da Ilha de Itaparica, vive momentos de ebulição. Amanhã, 1º, Lula estará lá, junto com Jerônimo, para dar o início na ponte Salvador-Itaparica, obra que vai dar uma virada no tempo e na história da Bahia.

Mar Grande se divide entre os que acreditam na ponte e os que duvidam. Antônio de Assis, que há 36 anos vende lanches em Mar Grande, na boca do embarque das lanchas, daí o apelido de Pastel, está entre os incrédulos: — Desde que cheguei aqui, vindo de Salvador, fala isso. Já falei tanto que eu só acredito em vender.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mas, na banda norte da cidade, justamente no fim do bairro do Jaburu, um local que quase sempre viveu esquecido e agora recebe fino trato por causa da presença de Lula, o advogado Antônio Leite Matos, o Leite Matos, que a vida inteira trabalhou na Assembleia e se aposentou em outubro do ano passado, tem opinião oposta.

MUDANÇA TOTAL – Ele vive numa belíssima casa vizinha ao canteiro, tendo ao sul a Casa de Retiro São José, onde sempre reúne uma família, o local onde Lula faz a solenidade, ou ainda de onde a ponte vai conectar a ilha com Salvador. — O pessoal do cerimonial da Presidência esteve aqui. Eu não sei se Lula veio na minha casa, mas se vier, com certeza a canjica estará esperando ele.

Leite, e a prima, a professora aposentada Maria Helena Ribeiro Scaldaferri, se dizem entusiasmados com o projeto. Fala ele: — Isso aqui vai mudar tudo e muda também na Bahia. O pessoal do cacau, por exemplo, terá muito mais acessibilidade.

Ele, que sempre fez o programa Arquivo da História, lembra que, em 1930, houve uma revolução, e a ponte está prevista para ser inaugurada em 2030, exatamente 100 anos depois, outra revolução.

Fala Maria Helena, professora aposentada em Salvador: — Nasci e fui alfabetizada aqui. Hoje, com 73 anos, tenho a satisfação de ver essa grande obra com Lula, o meu presidente, à frente.

A previsão é que a ponte impacte mais de 260 municípios, mas Vera Cruz e Itaparica lideram a lista.

REGISTROS

Oficial e tititi 1

Hoje, estamos no último dia de junho e, por conta do jogo do Brasil, a Alba trabalhou até às 12h de ontem. Ou seja, já entrou no clima do recesso de julho, quando funcionar de segunda a quinta, das 13h30 às 18h30, conforme ato da presidente Ivana Bastos (PSD).

Oficial e tititi 2

No jogo e no recesso, a Alba perde uma das suas joias, o restaurante. É lá que sempre entra no cardápio tudo o que se passa nos quatro cantos da Bahia, do bem, do mal e do tititi político. Tudo respeitosamente democrático.

Climão geral

Aliás, o clima de feriado contagiou toda a cidade. O primeiro sinal foi para Av. Paralela. Normalmente engarrafada pela manhã, ontem o trânsito fluiu tranquilo. Gerson Aquino, morador do Imbuí, ressalvou: “Ah, se todo dia fosse assim...”.

SAJ e o forró

Santo Antônio de Jesus, capital da banda sul do Recôncavo, faz um São João dos grandes shows, mas a cereja do bolo, segundo moradores lá, é o Arrastão do Forró no circuito de rua. Mexe com a cidade quase toda. É por isso que se diz ser o maior da Bahia e um dos maiores do Brasil.