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Flávio e Eduardo Bolsonaro associam derrota do Brasil na Copa ao PT

Filhos de Jair Bolsonaro apontaram novo fracasso do Brasil ao número 13 e gestões petistas

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Flávio e Eduardo Bolsonaro
Flávio e Eduardo Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), culparam Lula e o PT pela eliminação na Copa do Mundo de 2026, após perder por 2 a 1 para a Noruega, em partida válida pelas oitavas de final da competição.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Flávio Bolsonaro escreveu que, desde a vitória do PT nas eleições de 2002, o Brasil não venceu mais o Mundial — naquele ano, a "Canarinha" levou o penta, mas o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Lula assumiu apenas em janeiro de 2003.

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"Desde que o PT chegou ao poder, em 2002, o Brasil nunca mais ganhou NADA, nem no futebol nem para os brasileiros. Perdemos Copa, mas vamos ganhar o Brasil!", afirmou Flávio.

Sina do 13

Eduardo, também pela mesma rede social, fez duas postagens após a eliminação dos comandados de Carlo Ancelotti. Em uma delas, lembrou que Bruno Guimarães perdeu o pênalti aos 13 minutos do primeiro tempo.

"ISSO NÃO É SOBRE FUTEBOL: A SINA DO 13. Desde que Lula chegou ao poder o Brasil não ganhou mais nenhuma copa", escreveu o ex-parlamentar.

Na sequência, em outra publicação, afirmou na legenda: "Perdemos a copa, MAS VAMOS GANHAR O PAÍS!" Na foto, uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado dos jogadores celebrando a conquista da Copa América de 2019.

No entanto, vale lembrar que o liberal esteve presidente da República durante a realização da Copa de 2022 — e o Brasil foi eliminado, nos pênaltis, pela Croácia, nas quartas de final.

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Copa do Mundo 2026 eduardo bolsonaro Flávio Bolsonaro governo Lula

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