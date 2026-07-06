Eleições: Lula prepara mudanças na equipe para reforçar campanha

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Visando reforçar a pré-campanha à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará nesta semana uma série de mudanças na equipe. A primeira delas, prevista para ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 6, é a exoneração do fotógrafo Ricardo Stuckert.

Auxiliar de confiança do petista, Stuckert é o atual secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Presidência.

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Com a mudança, ele passará a coordenar as redes sociais da campanha de Lula ao lado de Nicole Briones, responsável pela estratégia digital do PT. Entre as atribuições estarão a gestão de plataformas como X, Instagram e TikTok.

Lula e Ricardo Stuckert - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Outras mudanças

Também haverá alterações na Secretaria de Imprensa, vinculada à Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.

De acordo com informações do portal g1, três assessores serão exonerados nos próximos dias para atuar no atendimento à imprensa da campanha de Lula.

As mudanças ocorrem após o presidente intensificar, nas últimas semanas, as agendas de entregas e anúncios de obras nos estados, a três meses das eleições.

Defeso eleitoral

No sábado, 4, começou o período de defeso eleitoral, durante o qual ficam suspensas as publicidades de ações do governo e as cerimônias de anúncios até 25 de outubro.

Com menos compromissos previstos na agenda presidencial, a expectativa é de que Lula passe a dedicar parte do dia às reuniões com a equipe de campanha.

As campanhas eleitorais começam oficialmente em 16 de agosto. A partir dessa data, a propaganda eleitoral estará liberada nas ruas e na internet.