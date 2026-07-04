Oposição reage após Lula fazer gesto obsceno em evento no Planalto

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A oposição ao presidente Lula (PT) reagiu após o mandatário, durante discurso em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, na sexta-feira, 3, ter feito um gesto obsceno aos críticos de que os mais pobres, no Brasil, não gostam de coisas boas.

Ao criticar o pensamento, o petista mostrou o dedo do meio diante do público presente na cerimônia. "Precisamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles", disse o presidente, enquanto fazia o gesto.

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"Nós gostamos de coisa boa. Nós queremos é tudo de primeira: comida de primeira, roupa de primeira, viajar de primeira, dentista de primeira, médico de primeira. Acabar com essa bobagem", acrescentou Lula.

Um dos que se manifestou foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato da extrema-direita à Presidência da República. Em uma postagem no X (antigo Twitter), o liberal provocou: "POV: você pergunta quando a economia vai melhorar…"

POV: você pergunta quando a economia vai melhorar… pic.twitter.com/KHlVk342Ik — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 3, 2026

O ex-governador de Minas Gerais e também pré-candidato ao Planalto, Romeu Zema (Novo), afirmou que o gesto teria sido direcionado a “brasileiros do bem, trabalhadores, cristãos” que discordam do governo.

“No Brasil do PT, se a gente não recebe um dedo do meio, a gente recebe esses escândalos de corrupção um atrás do outro”, disse Zema.

No Brasil do PT você escolhe: ou recebe um dedo do meio, ou escândalo de corrupção. pic.twitter.com/eTlMEMx4tS — Romeu Zema (@RomeuZema) July 3, 2026

Por sua vez, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), também em seu perfil no X, questionou o seguinte: "Esse é o tal do decoro do cargo que a esquerda pedia ao Bolsonaro?".