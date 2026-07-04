Michelle defende elogio a programa do governo Lula

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou que a defesa da comunidade surda está “acima de qualquer ideologia ou partido”. A declaração foi publicada neste sábado, 4, após a repercussão de um elogio feito por ela à Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, lançada pelo Ministério da Educação, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na sexta-feira, 3, Michelle havia chamado o programa de “sonho realizado” em uma publicação nas redes sociais. A manifestação gerou críticas de parte da base bolsonarista, que passou a acusá-la de fazer um aceno ao governo petista.

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Após a repercussão, a ex-primeira-dama afirmou que sempre atuou em defesa das pessoas com deficiência e classificou a causa como “a pauta do seu coração”. Ela também destacou que a política pública voltada à educação bilíngue de surdos atende a uma demanda antiga da comunidade.

Elogio para a pauta

Segundo aliados de Michelle, o elogio foi direcionado à comunidade surda, e não ao governo Lula. Eles afirmam que a pauta já era defendida por ela durante a gestão de Jair Bolsonaro, quando a ex-primeira-dama articulou a criação de uma diretoria voltada à educação bilíngue de surdos.

Michelle também afirmou que, durante o governo Bolsonaro, o então presidente sancionou projetos apresentados por parlamentares da oposição quando avaliou que as propostas beneficiavam a população. Para ela, medidas voltadas à inclusão devem ser reconhecidas independentemente de quem esteja no governo.

Críticas bolsonaristas

A publicação de Michelle provocou reação negativa em grupos ligados ao bolsonarismo. Deputados, senadores e integrantes do PL passaram a compartilhar em aplicativos de mensagens uma figurinha da ex-primeira-dama com uma camisa do PT.

Militantes bolsonaristas também divulgaram reportagens sobre o elogio ao programa acompanhadas de mensagens críticas, incluindo acusações de “traição”.

A Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos tem como objetivo garantir oferta, acesso e permanência de estudantes surdos nessa modalidade de ensino, com foco na Língua Brasileira de Sinais e na Língua Portuguesa escrita.

Atrito no PL

A reação ao elogio ocorre em meio a uma crise interna envolvendo Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. Na semana passada, a ex-primeira-dama publicou um vídeo dizendo ter recebido uma “punhalada” e decidiu expor publicamente um atrito que, segundo ela, já vinha ocorrendo há meses com o enteado.

Flávio respondeu às acusações na mesma noite, negou ter desrespeitado ou humilhado Michelle durante uma ligação telefônica e pediu desculpas públicas à esposa de Jair Bolsonaro. O senador afirmou estar “de coração aberto” para a ex-primeira-dama.

O episódio dividiu integrantes do PL entre aliados mais próximos de Flávio e parlamentares que saíram em defesa de Michelle.