Aliados veem pressão de Valdemar para Michelle definir candidatura

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Após não conseguir convencer a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, passou a dizer publicamente que ela pode desistir da candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.

Nos bastidores, segundo o portal Metrópoles, pessoas próximas a Michelle interpretam as declarações como uma tentativa de pressioná-la a definir se disputará ou não uma das duas vagas para a Casa Alta.

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A avaliação é que uma eventual candidatura no Distrito Federal aumentaria a pressão para que ela dividisse o palanque com Flávio durante a campanha.

Narrativa sem força

A sinalização de Valdemar contrasta com o discurso adotado por aliadas da ex-primeira-dama.

Pouco depois da reunião entre os dois, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), voltaram a defender que Michelle ainda pode concorrer ao Senado e reforçaram apoio à eventual candidatura.

Crise interna

O desgaste entre Michelle e Flávio ganhou dimensão pública depois que a ex-primeira-dama afirmou publicamente ter sido "maltratada", "desrespeitada" e "humilhada" pelo enteado durante discussões sobre a estratégia eleitoral do partido no Ceará.

Desde então, aliados relatam dificuldades para reaproximar os dois e Michelle passou a reduzir a participação nas articulações da pré-campanha presidencial.

A crise se intensificou após a ex-primeira-dama entregar a presidência do PL Mulher, braço feminino do partido, durante a reunião com Valdemar no início da semana.