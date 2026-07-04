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BRASIL

Lula rebate críticos e defende os mais pobres: "Aqui pra eles"

Presidente participou do último evento antes do início de restrições impostas pelo período eleitoral

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula sai em defesa dos mais pobres ao mandar recado aos críticos
Presidente Lula sai em defesa dos mais pobres ao mandar recado aos críticos - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Lula (PT) mandou um duro recado aos críticos que costumam afirmar que a população mais pobre do Brasil não gosta de coisa boa. O mandatário participou, na sexta-feira, 3, em Brasília, do último evento de entregas da gestão federal antes do início das restrições impostas pelo período eleitoral.

Na cerimônia, o governo federal anunciou entregas nas áreas de moradia, educação e saúde.

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Em discurso, enquanto criticava a ideia, o petista mostrou o dedo do meio diante do público presente na cerimônia. "Precisamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles", disse o presidente, enquanto fazia o gesto.

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"Nós gostamos de coisa boa. Nós queremos é tudo de primeira: comida de primeira, roupa de primeira, viajar de primeira, dentista de primeira, médico de primeira. Acabar com essa bobagem", acrescentou Lula.

Outro alvo das queixas do petista foi um discurso atribuído às elites de que o acesso a melhores condições de saúde depende da capacidade de pagamento.

"O rico fala: 'eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho bons médicos, porque eu pago'. Aqui, ele não paga p**** nenhuma. Ele desconta do Imposto de Renda o que ele paga de plano de saúde. Se ele desconta do Imposto de Renda, quem paga somos nós", disparou.

Restrição

A partir deste sábado, 4, três meses antes do primeiro turno das eleições, passam a valer as restrições previstas na legislação eleitoral para impedir o uso da máquina pública em benefício de candidaturas.

Entre as restrições estão limitações à publicidade institucional e à participação de agentes públicos em inaugurações de obras.

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eleições 2026 Lula pobres

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