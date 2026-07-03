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PARCERIA

Lula liga para Jerônimo e manda recado para políticos baianos; assista

Governador cumpriu agenda com gestores em Salvador

Cássio Moreira
Por
Lula ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Lula ao lado do governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) na manhã desta sexta-feira, 3, durante agenda do gestor baiano com prefeito na Estação VLT Calçada, em Salvador.

Durante a ligação, que foi ouvida pelos prefeitos, Lula mandou um abraço para todos os políticos e autoridades na agenda de entregas, e agradeceu aos presentes pela parceria ao longo dos últimos anos.

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Este é o último dia permitido pela legislação eleitoral para que políticos de mandato possam fazer entregas e inaugurações. As convenções terão início a partir do dia 14 deste mês.

Lula na Bahia

Lula esteve na Bahia na quarta-feira, 1º, onde participou de três diferentes agendas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. A 'maratona' começou em Alagoinhas, onde entregou o Hospital Regional do município.

A agenda terminou com a reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Ao todo, Lula participou dos seguintes eventos:

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Jerônimo Rodrigues Lula

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