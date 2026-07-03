PARCERIA
Lula liga para Jerônimo e manda recado para políticos baianos; assista
Governador cumpriu agenda com gestores em Salvador
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) na manhã desta sexta-feira, 3, durante agenda do gestor baiano com prefeito na Estação VLT Calçada, em Salvador.
Durante a ligação, que foi ouvida pelos prefeitos, Lula mandou um abraço para todos os políticos e autoridades na agenda de entregas, e agradeceu aos presentes pela parceria ao longo dos últimos anos.
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Este é o último dia permitido pela legislação eleitoral para que políticos de mandato possam fazer entregas e inaugurações. As convenções terão início a partir do dia 14 deste mês.
Lula na Bahia
Lula esteve na Bahia na quarta-feira, 1º, onde participou de três diferentes agendas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. A 'maratona' começou em Alagoinhas, onde entregou o Hospital Regional do município.
A agenda terminou com a reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Ao todo, Lula participou dos seguintes eventos:
- Entrega do Hospital Regional de Alagoinhas;
- Início das obras da ponte Salvador-Itaparica;
- Reinauguração do Teatro Castro Alves.