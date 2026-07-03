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ELEIÇÕES

“Vai calar a boca de quem não acreditava”, diz Wagner sobre ponte Salvador-Itaparica

Para senador, críticas da oposição mostram desespero em ano eleitoral

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O senador Jaques Wagner
O senador Jaques Wagner - Foto: Divulgação/PT

O senador Jaques Wagner (PT-BA) rebateu nesta sexta-feira, 3, as críticas da oposição baiana sobre a demora do governo estadual para entregar a Ponte Salvador–Ilha de Itaparica.

Segundo o petista, os opositores estão "desesperados" porque o governo da Bahia tem conseguido entregar grandes projetos, como o metrô e o VLT, além de avançar com a construção da ponte.

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"Acho que eles estão nervosos porque a ponte virou uma realidade, assim como o metrô e o VLT. A ponte é uma obra de grande porte e ainda teve pandemia, mas o presidente Lula [participou na terça-feira da cerimônia oficial de início das obras e cravação da primeira estaca]. Eles estão nervosos porque daqui a dois ou três meses vão ver a ponte avançando”, afirmou o senador.

Wagner disse ainda que o avanço das obras "vai calar a boca de quem não acreditava nessa realidade".

A declaração foi dada durante conversa com a imprensa, em uma agenda ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na Estação da Calçada, em Salvador.

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Participação no 2 de Julho

Wagner também minimizou as vaias que recebeu durante o cortejo cívico do 2 de Julho, realizado na quinta-feira, em Salvador. Segundo ele, manifestações políticas de apoio e de crítica são naturais em anos eleitorais.

"O 2 de Julho, em ano eleitoral, sempre vira uma guerra de torcidas. Tem vaia de um lado, aplauso do outro, e isso é natural. Para mim, no entanto, o 2 de Julho é maior do que tudo isso", afirmou.

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JAQUES WAGNER ponte salvador-itaparica

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