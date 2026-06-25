Wagner comenta escolha de Tereza Leitão como líder de Lula no Senado

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O senador Jaques Wagner (PT) parabenizou, nesta quinta-feira, 25, a escolha do presidente Lula (PT) por Tereza Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado, posição anteriormente ocupada por ele.

Wagner anunciou sua licença do posto na quarta, 24, em meio a repercussão dos mandados de busca e apreensão deflagrados pela Polícia Federal (PF) contra ele na semana passada.

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Desejo sucesso e um excelente trabalho para a senadora Teresa Leitão na Liderança do Governo no Senado Federal. Colega valorosa, Teresa é uma senadora preparada e comprometida para cumprir essa função com todo o comprometimento e dedicaçã Jaques Wagner, senador

Outros nomes que chegaram a ser cotados, além de Teresa, foram os dos senadores Otto Alencar (PSD-BA), que preside a Comissão de Constituição e Justiça no Senado, e Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação.

Quem é Teresa Leitão?

Professora e sindicalista, Teresa Leitão tem 74 anos e, antes de chegar ao Senado, foi deputada estadual por cinco mandatos. Nas eleições de 2022, foi eleita a primeira mulher a ocupar eleita senadora por Pernambuco, com mais de 2 milhões de votos.

Antes de ser designada por Lula para a liderança do governo na Casa, exercia a função de líder do PT no Senado.