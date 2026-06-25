Teresa Leitão reage a convite de Lula para liderança no Senado

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) reagiu após ser indicada pelo presidente Lula (PT) para ocupar o cargo de líder do governo na Casa Alta, em substituição a Jaques Wagner (PT-BA).

Em postagem nas redes sociais, a parlamentar relevou que teve uma conversa com o chefe do Executivo federal, na manhã desta quinta-feira, 25, e afirmou que atuará para fortalecer a articulação entre o Palácio do Planalto, a base aliada e os parlamentares, especialmente os líderes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

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"Agradeço ao presidente Lula pela confiança ao me convidar para assumir a liderança do governo no Senado. Conversamos nesta manhã, quando afirmei que assumo essa missão com os princípios que sempre orientaram minha trajetória pública: lealdade, diálogo, disciplina e trabalho", afirmou.

"[...] Contribuindo para a construção de consensos e para o avanço das pautas de interesse do governo e do povo brasileiro, como o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública e outras medidas voltadas ao desenvolvimento do país, à justiça social e à melhoria da qualidade de vida da população", completou a senadora.

Confirmação de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na manhã desta quinta-feira, 25, o nome da senadora Teresa Leitão (PT-PE) como nova líder do governo no Senado Federal.

O nome da parlamentar já era especulado nos bastidores após o anúncio do senador Jaques Wagner (PT-BA) de que deixaria a liderança em meio à repercussão de seu suposto envolvimento no caso do Banco Master.

“Designei a senadora Teresa Leitão para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação”, escreveu o presidente nas redes sociais.