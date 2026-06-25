Teresa Leitão é a mais nova líder do governo Lula no Senado

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na manhã desta quinta-feira, 25, o nome da senadora Teresa Leitão (PT-PE) como nova líder do governo no Senado Federal.

O nome da parlamentar já era especulado nos bastidores após o anúncio do senador Jaques Wagner (PT-BA) de que deixaria a liderança em meio à repercussão de seu suposto envolvimento no caso do Banco Master.

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“Designei a senadora Teresa Leitão para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação”, escreveu o presidente nas redes sociais.

Segundo Lula, um dos principais desafios de Teresa será destravar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1, já aprovada pela Câmara dos Deputados e que aguarda despacho para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, além da PEC da Segurança Pública.

Outros nomes que chegaram a ser cotados, além de Teresa, foram os dos senadores Otto Alencar (PSD-BA), que preside a CCJ no Senado, e Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação.

Quem é Teresa Leitão?

Professora e sindicalista, Teresa Leitão tem 74 anos e, antes de chegar ao Senado, foi deputada estadual por cinco mandatos. Nas eleições de 2022, foi eleita a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado por Pernambuco, com mais de 2 milhões de votos.

Antes de ser designada por Lula para a liderança do governo na Casa, exercia a função de líder do PT no Senado.

Entrega da liderança por Wagner

Jaques Wagner anunciou na quarta-feira, 24, que estava deixando a liderança do governo no Senado. Na nota, o parlamentar afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo com o presidente Lula.

A saída ocorreu dias após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador, em Brasília e Salvador.

Os investigadores apuram suspeitas de que Wagner tenha recebido vantagens indevidas do banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master.