PT reserva R$ 126 milhões do Fundo Eleitoral para Lula

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Após reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, ficou decidido que a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá cerca de R$ 126 milhões do Fundo Eleitoral.

O partido também reservou, segundo informações do jornal O Globo, cerca de R$ 326 milhões para as campanhas de deputados e senadores.

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Do total, R$ 61,9 milhões serão destinados aos candidatos ao Senado, o equivalente a 10,08% do Fundo Eleitoral. O valor representa um aumento proporcional de quatro vezes em relação ao reservado para a disputa de 2022.

Neste ano, as candidaturas ao Senado se tornaram prioridade entre os partidos políticos porque dois terços das vagas estarão em disputa.

A avaliação é de que é preciso reforçar a bancada de aliados na Casa para garantir maior governabilidade a Lula em um eventual quarto mandato.

Fundo Eleitoral

O PT terá um total de R$ 615 milhões do Fundo Eleitoral neste ano para financiar todas as candidaturas do partido. O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficará com a maior fatia dos recursos, recebendo R$ 881,7 milhões.

Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu atender a um pedido dos partidos políticos e manter, nas eleições gerais deste ano, os mesmos limites de gastos de campanha adotados no pleito de 2022.

Como os valores não foram reajustados nem corrigidos pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os limites de gastos por candidatura permanecem os seguintes: