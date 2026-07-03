Lula parabeniza Keiko Fujimori após vitória no Peru: "País irmão"

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais, nesta sexta-feira (3), para parabenizar a presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, após proclamação do resultado pela autoridade que rege o pleito no país, no dia de hoje.

A filha do ex-presidente do país, Alberto Fujimori teve 9.223.396 de votos, ou 50,135%, contra 9.173.755 de votos de seu concorrente, o deputado de esquerda Roberto Sánchez, ou 49,865% dos votos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela deve assumir o país no dia 28 de julho — para um mandato de cinco anos — em um momento de aumento da criminalidade e grandes desafios sociais. Ela também deverá ter dificuldade em negociar com o Legislativo, profundamente dividido entre esquerda e direita.

Projeto de desenvolvimento

No X (antigo Twitter), Lula desejou a Keiko êxito na condução do mandato e na tarefa de agregar o povo peruano em torno de um projeto comum de desenvolvimento. Ela colocou o país à disposição para a construção, em conjunto, de uma América do Sul mais próspera, integrada, democrática e soberana.

"O Peru é um país irmão, com o qual o Brasil compartilha extensa fronteira e profundos laços humanos. Estamos prontos para avançar numa agenda bilateral ambiciosa, focada na ampliação do comércio e dos investimentos, na integração da infraestrutura logística e digital, na superação da fome e da pobreza, na proteção da Amazônia e no combate ao crime organizado transnacional.

Parabenizo a presidenta-eleita Keiko Fujimori por sua vitória nas eleições presidenciais peruanas. Desejo-lhe pleno êxito na condução de seu mandato e na importante tarefa de agregar o povo peruano em torno de um projeto comum de desenvolvimento.



O Peru é um país irmão, com o… — Lula (@LulaOficial) July 3, 2026

Retorno do "fujimorismo"

A candidata da direita, Keiko Fujimori, foi eleita presidente do Peru por uma estreita margem frente ao seu adversário, o esquerdista Roberto Sánchez, segundo os dados finais da apuração, publicados nesta segunda-feira, 29, três semanas após o segundo turno.

Sua vitória marca o retorno do fujimorismo ao poder, mais de duas décadas depois da queda do ex-presidente autocrata Alberto Fujimori (1990-2000), pai da candidatura de 51 anos.

Com 100% das atas apuradas, Fujimori obteve 50,13% dos votos, enquanto Sánchez alcançou 49,86%, de acordo com o site do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe). A diferença foi de menos de 50 mil votos, de um total de mais de 18 milhões de votos válidos.