Keiko Fujimori é eleita presidente do Peru com 50,13% dos votos

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A candidata da direita, Keiko Fujimori, foi eleita presidente do Peru por uma estreita margem frente ao seu adversário, o esquerdista Roberto Sánchez, segundo os dados finais da apuração, publicados nesta segunda-feira, 29, três semanas após o segundo turno.

Sua vitória marca o retorno do fujimorismo ao poder, mais de duas décadas depois da queda do ex-presidente autocrata Alberto Fujimori (1990-2000), pai da candidatura de 51 anos.

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Com 100% das atas apuradas, Fujimori obteve 50,13% dos votos, enquanto Sánchez alcançou 49,86%, de acordo com o site do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe). A diferença foi de menos de 50 mil votos, de um total de mais de 18 milhões de votos válidos.

Disputa acirrada

O segundo turno no Peru foi uma das eleições mais disputadas da história recente da América Latina. Os dois candidatos se alternaram na liderança da contagem antes de Keiko Fujimori conquistar, na semana passada, uma vantagem irreversível. O órgão eleitoral concluiu a contagem das atas nesta segunda-feira, informou.

Sánchez, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, disse que não representará um eventual governo de Keiko Fujimori, alegando uma suposta fraude nos votos no exterior, embora sem apresentar provas.

Desde 2016, o Peru teve oito presidentes, em meio a crises institucionais recorrentes, cenário agravado nos últimos anos pelo avanço do crime organizado.

O vencedor substituirá, em 28 de julho, o presidente interino, José María Balcázar, para um mandato de cinco anos.