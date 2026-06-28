Anatel usa sinal de celular das vítimas para ajudar nas buscas na Venezuela

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Técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) integraram-se às frentes de busca na Venezuela neste domingo, 28, utilizando equipamentos avançados de monitoramento de espectro para rastrear sinais de telefonia móvel. A tecnologia faz parte da missão de ajuda humanitária enviada pelo governo brasileiro e serve para identificar a localização de aparelhos celulares ativos sob os escombros provocados pelo terremoto.

A equipe desembarcou no país vizinho na noite de sexta-feira, 26, juntamente com o contingente de médicos, bombeiros militares e especialistas em Busca e Resgate Urbano (USAR).

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Mecanismo de rastreamento por radiofrequência

O imageamento eletromagnético atua como uma ferramenta complementar aos métodos tradicionais de salvamento (como cães farejadores e sensores acústicos), operando sob o seguinte protocolo técnico:

Varredura de Espectro: Os aparelhos interceptam emissões de radiofrequência enviadas por smartphones que tentam se conectar às antenas de telefonia locais;

Os aparelhos interceptam emissões de radiofrequência enviadas por smartphones que tentam se conectar às antenas de telefonia locais; Triagem de Sinal: O software mensura a intensidade e a direção das ondas eletromagnéticas, permitindo calcular a profundidade estimada e o quadrante do dispositivo;

O software mensura a intensidade e a direção das ondas eletromagnéticas, permitindo calcular a profundidade estimada e o quadrante do dispositivo; Direcionamento de Campo: Com as coordenadas eletrônicas mapeadas, a engenharia de resgate prioriza a escavação manual ou mecânica naquelas fatias de colapso estrutural, otimizando o tempo de resposta do oxigênio disponível.

Histórico de aplicação da tecnologia em desastres

Os analisadores de espectro empregados na missão internacional pertencem ao inventário de fiscalização regular da Anatel, mas foram homologados e recalibrados para atuar em cenários de catástrofes civis. O equipamento acumula duas operações críticas recentes em solo brasileiro:

Deslizamentos em São Sebastião (SP): Localização de dispositivos móveis soterrados por massas de lama e detritos na encosta costeira;

Soterramentos em Minas Gerais: Mapeamento de sinais de operadoras em áreas rurais isoladas após enchentes e colapsos de encostas.

Protocolo de resgate e estimativa de reconstrução

A coordenação da força-tarefa brasileira destaca que o foco absoluto das primeiras 72 a 96 horas é o resgate de vidas. Sempre que um sinal de celular ou indício acústico é confirmado pelo monitoramento, os engenheiros e bombeiros iniciam o escoramento das lajes colapsadas.

De acordo com o chefe da missão brasileira, Armin Braun, o trabalho de estabilização estrutural é lento para evitar novos desabamentos que possam vitimar os socorristas. Braun estimou ainda que, embora os serviços básicos de energia e conectividade devam ser restabelecidos de forma parcial nos próximos meses, o processo completo de reconstrução da infraestrutura urbana venezuelana demandará mais de um ano de investimentos internacionais.