Família de jogador argentino é encontrada morta na Venezuela

A confirmação da morte da esposa e dos dois filhos do jogador argentino Lucas Trejo encerrou, na noite deste sábado, 27, mais de três dias de buscas após os terremotos que devastaram a Venezuela. As vítimas estavam desaparecidas desde a última quarta-feira, 24, quando o edifício onde moravam desabou durante os abalos sísmicos.

Yanina Maranella e os filhos do casal, Aarón, de 5 anos, e Ainhoa, de 7, foram encontrados sem vida após cerca de 74 horas de procura. Trejo, de 38 anos, não estava no prédio no momento da tragédia e acompanhou os trabalhos das equipes de resgate na esperança de localizar a família com vida.

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A morte foi confirmada pelo Deportivo La Guaira, clube venezuelano defendido pelo atleta, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais.

"Nós, do DLG, nos unimos ao luto que aflige o jogador Lucas Trejo pelo doloroso falecimento de sua esposa, Yanina Maranella, e de seus filhos, Aarón e Ainhoa Trejo. Que suas almas descansem em paz e que Lucas e todos os seus familiares e amigos encontrem consolo."

Apelos durante as buscas

O desaparecimento da família havia sido divulgado por Trejo na quinta-feira, 25, um dia após os terremotos. Na ocasião, o atleta recorreu às redes sociais para pedir informações sobre o paradeiro da esposa e das crianças.

A família estava no complexo residencial Cumanagoto, em Playa Grande, no estado de La Guaira, quando o prédio desabou em consequência dos dois fortes tremores registrados na noite de quarta-feira.

Em uma das mensagens publicadas, o jogador afirmou que desconhecia que a esposa e os filhos estivessem no edifício no momento do colapso.

"Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família, por favor", afirmou Trejo.

Mesmo durante as buscas, o argentino continuou mobilizando torcedores, seguidores e autoridades. Na manhã deste sábado, horas antes da localização dos corpos, ele voltou a pedir ajuda e solicitou o envio de cães farejadores para reforçar a operação de resgate.

Terremotos deixaram cenário de destruição

O drama vivido por Lucas Trejo se soma ao de milhares de famílias afetadas pelos dois terremotos de magnitudes 7,5 e 7,2 que atingiram a Venezuela com menos de um minuto de intervalo na noite de quarta-feira, 24.

Os tremores provocaram o desabamento de prédios e residências em Caracas e em outras cidades do país. Segundo o governo venezuelano, ao menos 20 réplicas foram registradas nas horas seguintes, e os abalos também puderam ser sentidos em municípios do Norte do Brasil.