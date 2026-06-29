Suprema Corte mantém condenação de Trump por abuso sexual e difamação

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A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve nesta segunda-feira, 29, a condenação do presidente Donald Trump por abuso sexual e difamação contra a escritora e jornalista E. Jean Carroll.

Com a decisão, o republicano continuará obrigado a pagar uma indenização de US$ 5 milhões, o equivalente a cerca de R$ 26 milhões.

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O tribunal recusou analisar o recurso apresentado pela defesa de Trump e, sem emitir comentários ou registrar votos divergentes, deixou intacta a decisão proferida por um júri em 2023, posteriormente confirmada por uma corte federal de apelações.

Recurso foi rejeitado

Ao decidir não julgar o recurso, a Suprema Corte encerra mais uma tentativa de Trump de reverter a condenação.

No julgamento realizado em 2023, os jurados concluíram que o presidente era responsável por abusar sexualmente e difamar Carroll, mas rejeitaram a acusação de estupro apresentada pela escritora.

Acusação remonta aos anos 1990

E. Jean Carroll, ex-colunista da revista Elle, afirma que foi agredida sexualmente por Trump dentro do provador de uma loja de departamentos em Nova York, em meados da década de 1990.

Anos depois, ao negar publicamente as acusações e atacar a credibilidade da escritora, Trump passou a responder também por difamação.

Outra condenação milionária

Além da indenização de US$ 5 milhões, Trump também foi condenado em outro processo movido por Carroll a pagar US$ 83,3 milhões (cerca de R$ 432 milhões) por declarações feitas em 2019, nas quais chamou as acusações de falsas e desqualificou a escritora.

O presidente já informou que pretende recorrer dessa segunda condenação também à Suprema Corte.

Escritora é investigada

Em maio deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação contra E. Jean Carroll para apurar se ela teria cometido perjúrio durante os depoimentos prestados nos processos contra Trump.

A investigação foi anunciada após a escritora vencer as duas ações judiciais movidas contra o presidente. Até o momento, não houve conclusão sobre o caso.