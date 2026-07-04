PT define data para oficializar candidatura de Lula à reeleição

O PT marcou para o dia 2 de agosto a oficialização da candidatura de Lula à reeleição do Palácio do Planalto. O evento será em São Paulo e coincide com o período de convenções partidárias, entre 20 de julho e 5 de agosto.

A capital paulista foi escolhida, em detrimento a Brasília, pela facilidade da presença de militantes do partido e pela maior visibilidade ao ato, a ser realizado no maior colégio eleitoral do país.

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Formalização de Haddad indefinida

Por outro lado, ainda segue indefinida a data de formalização da candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

Aliados, conforme o Poder 360, trabalham com a possibilidade de realizar o evento na semana anterior ao de Lula, provavelmente entre os dias 25 e 28 de julho, mas o martelo ainda não foi batido.

Com Lula em SP ou no interior

Existe ainda a hipótese de fazer o ato em conjunto com o de Lula, no próprio dia 2, o que esbarra em questões logísticas.

A expectativa ainda é a de que o evento seja realizado em uma cidade do interior do estado, onde o petista tem desvantagem em relação ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Neste sentido, conforme fontes do próprio PT, o município mais provável para o evento é Ribeirão Preto.

Lula rebate críticos e defende os mais pobres: "Aqui pra eles"

O presidente Lula (PT) mandou um duro recado aos críticos que costumam afirmar que a população mais pobre do Brasil não gosta de coisa boa. O mandatário participou, na sexta-feira, 3, em Brasília, do último evento de entregas da gestão federal antes do início das restrições impostas pelo período eleitoral.

Na cerimônia, o governo federal anunciou entregas nas áreas de moradia, educação e saúde.

Em discurso, enquanto criticava a ideia, o petista mostrou o dedo do meio diante do público presente na cerimônia. "Precisamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles", disse o presidente, enquanto fazia o gesto.