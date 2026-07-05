ÚLTIMA CARTADA
Governo Lula tenta negociar com EUA para barrar tarifaço de 37,5%
Reunião decisiva está prevista para ocorrer no próximo dia 15 de julho
Uma nova reunião entre Brasil e Estados Unidos, prevista para ocorrer no dia 15 de julho, uma quarta-feira, pode frear o avanço da aplicação de um tarifaço contra os produtos brasileiros.
Agora, o governo Donald Trump sugere uma taxa de 37,5% contra o país, sob as seguintes justificativas:
- proposta de tarifa adicional de 25%, justificada por Washington com base em supostas práticas comerciais desleais; e
- sobretaxa de 12,5%, vinculada à alegação de falta de ações suficientes contra o trabalho forçado.
Para este encontro, o governo Lula (PT) não espera uma reversão completa do tarifaço, segundo o g1, mas tentará esgotar as negociações, como tem orientado o presidente.
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Antes do prazo final, governo Lula teve reunião com os EUA
O dia 15 de julho é o prazo final dado pelo governo americano para aplicar a nova medida econômica.
Antes, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Márcio Elias, sentou-se à mesa com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para seguir nas negociações.
A reunião virtual, realizada na última quinta-feira, 2, o Brasil propôs uma espécie de "mapa do caminho", com estratégias e ações, como última cartada.
O governo Lula se mostrou disposto a flexibilizar as seguintes medidas:
- tarifas preferenciais desleais;
- acesso ao mercado de etanol;
- proteção da propriedade intelectual;
- combate à corrupção; e
- desmatamento ilegal.
Apesar disso, o governo segue irredutível em relação ao Pix.