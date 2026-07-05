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Governo Lula tenta negociar com EUA para barrar tarifaço de 37,5%

Reunião decisiva está prevista para ocorrer no próximo dia 15 de julho

Gabriela Araújo
Por
Presidente Donald Trump ao lado do presidente Lula
Presidente Donald Trump ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Uma nova reunião entre Brasil e Estados Unidos, prevista para ocorrer no dia 15 de julho, uma quarta-feira, pode frear o avanço da aplicação de um tarifaço contra os produtos brasileiros.

Agora, o governo Donald Trump sugere uma taxa de 37,5% contra o país, sob as seguintes justificativas:

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  • proposta de tarifa adicional de 25%, justificada por Washington com base em supostas práticas comerciais desleais; e
  • sobretaxa de 12,5%, vinculada à alegação de falta de ações suficientes contra o trabalho forçado.

Para este encontro, o governo Lula (PT) não espera uma reversão completa do tarifaço, segundo o g1, mas tentará esgotar as negociações, como tem orientado o presidente.

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Antes do prazo final, governo Lula teve reunião com os EUA

O dia 15 de julho é o prazo final dado pelo governo americano para aplicar a nova medida econômica.

Antes, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Márcio Elias, sentou-se à mesa com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para seguir nas negociações.

A reunião virtual, realizada na última quinta-feira, 2, o Brasil propôs uma espécie de "mapa do caminho", com estratégias e ações, como última cartada.

O governo Lula se mostrou disposto a flexibilizar as seguintes medidas:

  • tarifas preferenciais desleais;
  • acesso ao mercado de etanol;
  • proteção da propriedade intelectual;
  • combate à corrupção; e
  • desmatamento ilegal.

Apesar disso, o governo segue irredutível em relação ao Pix.

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