Flávio Bolsonaro chega aos EUA para audiência sobre tarifas de Trump

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O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), chegou neste domingo, 5, aos Estados Unidos para participar de uma audiência pública sobre políticas comerciais do Brasil no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA.

O encontro foi convocado pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) e será realizado em Washington, com sessões previstas para segunda, 6, e terça-feira, 7. A participação do senador está marcada para o segundo dia, às 11h no horário de Brasília.

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Na última semana, Flávio Bolsonaro enviou uma manifestação ao USTR pedindo a suspensão da tarifa de 25% sobre exportações brasileiras. No documento, ele argumenta que a medida poderia gerar efeitos contrários ao objetivo de punir práticas comerciais consideradas desleais.

“As tarifas propostas recompensariam exatamente os infratores que pretendem punir”, diz o texto.

A audiência ocorre em meio à investigação dos Estados Unidos sobre práticas comerciais do Brasil em áreas como comércio digital, propriedade intelectual e meio ambiente.