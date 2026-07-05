Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DISPUTA

Justiça afasta Alex Manente do comando nacional do Cidadania

Decisão apontou que deputado federal estava de forma irregular no cargo

Redação
Por Redação
O deputado federal Alex Manente
O deputado federal Alex Manente - Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) afastou, na última sexta-feira, 3, o deputado federal Alex Manente do comando nacional do Cidadania.

Na prática, a decisão do desembargador Rômulo de Araújo Mendes anulou um congresso nacional do Cidadania, convocado por Roberto Freire, fundador do partido que presidiu a legenda por mais de 30 anos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a decisão, o congresso não atingiu o quórum mínimo previsto no estatuto do partido. Dos 102 integrantes do diretório nacional do Cidadania, 65 assinaram um documento afirmando que não participaram da reunião.

A decisão favorece o grupo do ex-presidente do Cidadania Comte Bittencourt, que atualmente preside o diretório estadual do PSB no Rio de Janeiro.

Leia Também:

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Adolfo Viana é reconduzido à Liderança da Federação PSDB-Cidadania
Adolfo Viana é reconduzido à Liderança da Federação PSDB-Cidadania imagem

TUCANOS EM SALVADOR

Muniz é confirmado como presidente da Federação PSDB-Cidadania
Muniz é confirmado como presidente da Federação PSDB-Cidadania imagem

DEFESA

PSDB da Bahia apoia nome de Aécio Neves à Presidência da República
PSDB da Bahia apoia nome de Aécio Neves à Presidência da República imagem

Entenda a disputa

A disputa pelo comando do Cidadania começou no ano passado, quando a Justiça determinou a destituição da direção presidida por Comte Bittencourt e reconduziu Roberto Freire à presidência da legenda.

A decisão foi motivada pela falta de registro em cartório da ata da reunião que alterou o comando do partido em 2023.

De volta à presidência, Freire articulou a eleição de Alex Manente para comandar o Cidadania e manter a federação com o PSDB.

Como fica o comando do partido?

Com a destituição de Alex Manente, o grupo político originalmente liderado por Comte Bittencourt volta a assumir o controle do Cidadania por decisão judicial.

Como Bittencourt se filiou ao PSB, a tendência é que a ex-deputada Luzia Ferreira, que ocupava a vice-presidência da chapa eleita por ele, assuma a presidência nacional do partido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alex Manente cidadania

Relacionadas

Mais lidas