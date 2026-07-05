Justiça afasta Alex Manente do comando nacional do Cidadania

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O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) afastou, na última sexta-feira, 3, o deputado federal Alex Manente do comando nacional do Cidadania.

Na prática, a decisão do desembargador Rômulo de Araújo Mendes anulou um congresso nacional do Cidadania, convocado por Roberto Freire, fundador do partido que presidiu a legenda por mais de 30 anos.

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Segundo a decisão, o congresso não atingiu o quórum mínimo previsto no estatuto do partido. Dos 102 integrantes do diretório nacional do Cidadania, 65 assinaram um documento afirmando que não participaram da reunião.

A decisão favorece o grupo do ex-presidente do Cidadania Comte Bittencourt, que atualmente preside o diretório estadual do PSB no Rio de Janeiro.

Entenda a disputa

A disputa pelo comando do Cidadania começou no ano passado, quando a Justiça determinou a destituição da direção presidida por Comte Bittencourt e reconduziu Roberto Freire à presidência da legenda.

A decisão foi motivada pela falta de registro em cartório da ata da reunião que alterou o comando do partido em 2023.

De volta à presidência, Freire articulou a eleição de Alex Manente para comandar o Cidadania e manter a federação com o PSDB.

Como fica o comando do partido?

Com a destituição de Alex Manente, o grupo político originalmente liderado por Comte Bittencourt volta a assumir o controle do Cidadania por decisão judicial.

Como Bittencourt se filiou ao PSB, a tendência é que a ex-deputada Luzia Ferreira, que ocupava a vice-presidência da chapa eleita por ele, assuma a presidência nacional do partido.