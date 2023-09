Muniz é confirmado como presidente da Federação PSDB-Cidadania

O Diretório Municipal do PSDB se reúne nesta sexta-feira, 15, em Salvador, para definir presidente e vice da legenda. O encontro ocorre no no auditório Torre Europa, Edf. Salvador Shopping Business, 1057, no Caminho das Árvores.

Estão presentes no evento o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, os vereadores Cris Correia, Daniel Alves e Teo Senna. A reportagem do Portal A Tarde apurou com fontes ligadas ao partido que Carlos Muniz será confirmado como presidente da Federação PSDB-Cidadania, da capital baiana.

Também foi apurado que a vereadora Cris Correia vai ser mantida no posto de presidente da sigla em Salvador. O PSDB faz parte da federação partidária junto ao Cidadania. O grupo conta com cinco vereadores com mandato atualmente: Cris Correia (PSDB), Daniel Alves (PSDB), Téo Senna (PSDB), Joceval Rodrigues (Cidadania) e o próprio Muniz.