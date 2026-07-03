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POLÍTICA

Deputado do MBL detona taxa de acesso a Morro de São Paulo

Valor para entrar em distrito beira a casa dos R$ 70

Cássio Moreira
Por
Nova taxa será cobra a partir de agosto
Nova taxa será cobra a partir de agosto - Foto: Bruno Arndt | Prefeitura de Morro de São Paulo

O deputado federal paulista Kim Kataguiri (Missão), integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 3, para subir o tom contra a gestão do município baiano de Cairu, após o aumento da taxa para acessar o distrito turístico de Morro de São Paulo.

Em um post no Instagram, Kim Kataguiri acusou a Prefeitura de Cairu de destruir o turismo e comércio do local com os aumentos sucessivos do 'pedágio', hoje em R$ 70, e prometeu resolver a situação da região.

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Pré-candidato à reeleição na Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo, Kim foi 'anunciado' como ministro por Renan Santos (Missão), postulante ao Palácio do Planalto, caso seja eleito.

"A Prefeitura de Cairu destruiu o turismo da região, está destruindo a vida das pessoas que vivem desse turismo", disparou Kim no vídeo publicado.

Cairu na mira

Moradores e comerciantes de Morro de São Paulo apontam, segundo informações recentes obtidas pelo portal A Tarde, apontam uma queda no fluxo de turistas do distrito, um dos destinos mais visitados da Bahia, por conta dos aumentos recentes da taxa.

A partir de 1º de agosto, um novo valor será implantado para quem quiser visitar o local. A taxa será reajustada para R$ 90.

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deputado morro de são paulo

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